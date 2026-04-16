Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ

Η Μαρία Αντωνά μιλά για το νησί της Τήνου, την πίστη και τα επαγγελματικά της σχέδια.

Η Μαρία Αντωνά επέστρεψε από τις πασχαλινές της διακοπές και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη! Η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και έδωσε λεπτομέρειες τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και για τα επαγγελματικά της σχέδια.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το φετινό Πάσχα είχε για εκείνη έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού πραγματοποίησε μια βαθιά προσωπική επιθυμία. Όπως είπε, η εμπειρία της ήταν έντονα συναισθηματική και γεμάτη πίστη, τονίζοντας ότι νιώθει μια ξεχωριστή πνευματική σύνδεση που την ηρεμεί και τη γεμίζει δύναμη.

Μαρία Αντωνά για Τήνο: «Ήταν όνειρό μου να βρεθώ στην Παναγιά»

Η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε ότι αποτελούσε διαχρονικό της όνειρο να βρεθεί στο νησί αυτές τις ημέρες. «Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο. Ήταν όνειρό μου να βρεθώ στην Παναγιά της Τήνου αυτές τις ημέρες και ήταν πολύ ωραία. Πιστεύω πάρα πολύ, έχω μια πολύ ιδιαίτερη ψυχική σύνδεση με την Παναγία».

Φυσικά, από το ταξίδι της δεν έλειψε και ο Γιώργος Λιάγκας, με τον οποίο πέρασαν μαζί στιγμές χαλάρωσης στο πολυτελές σπίτι του. Οι αναρτήσεις της στα social media προκάλεσαν αίσθηση, ωστόσο η ίδια ξεκαθάρισε πως ο λόγος ήταν πως επιθυμούσε να στείλει ευχές και θετική ενέργεια στους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε συνέντευξή της είχε πει για τον σύντροφό της: «Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι είναι πάρα πολύ ειλικρινής και δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό θέλει πολλή τόλμη για να το κάνει ένας άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που με χαροποιεί να βλέπω hate για τον Γιώργο και όχι μόνο για εκείνον. Ο κόσμος πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικός και με περισσότερη ενσυναίσθηση».

Στο κομμάτι της τηλεόρασης, η Μαρία Αντωνά κράτησε χαμηλούς τόνους, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Όπως δήλωσε, δεν έχουν γίνει ακόμη συζητήσεις για την επόμενη σεζόν, αν και περνάει όμορφα στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου, για την οποία μίλησε με ιδιαίτερη εκτίμηση.

Στη συνέχεια σχολίασε και τα σενάρια συνεργασιών που ακούγονται έντονα για την επόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη Μαρία Αναστασοπούλου, λέγοντας πως θα τη φανταζόταν πιο «δεμένη» τηλεοπτικά με τον Δημήτρης Πανόπουλος παρά με τον Κώστας Τσουρός, καθώς όπως αποκάλυψε υπάρχει ήδη μεταξύ τους χημεία και στενή φιλία.

