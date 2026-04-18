Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου - Δείτε βίντεο

Η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μπρούνο Τσερέλα, στην Πάρο, σε έναν γάμο που -σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής- αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Η Αθηνά Οικονομάκου με τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα / Πηγή: Instagram @athinao1konomakou

Το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί στις 27 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά, παρουσία περίπου 120 καλεσμένων. Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν μία ημέρα νωρίτερα με το pre-wedding party και θα κορυφωθούν με τη δεξίωση και μία ακόμη μεγάλη γιορτή μετά την τελετή.

Η ηθοποιός έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του νυφικού της, το οποίο -όπως έχει αποκαλύψει- θα φέρει την υπογραφή της διακεκριμένης σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αισθητική και την εμπειρία της, έχει αφεθεί πλήρως στα χέρια της για τη δημιουργία ενός φορέματος που θα την εκφράζει.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Αθηνά Οικονομάκου ανέφερε: «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω, λοιπόν, με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti, γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει, χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!».

Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Απριλίου, η μέλλουσα νύφη επισκέφθηκε το ατελιέ της σχεδιάστριας για την πρόβα του νυφικού της. Στο πλευρό της βρισκόταν η στενή της φίλη, Νικόλ Παναγιώτου, η οποία μοιράστηκε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από τις προετοιμασίες.

Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου