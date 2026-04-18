Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης

«Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια»

Μακάριος Λαζαρίδης: Yπέβαλε την παραίτησή του / βίντεο ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω αμφισβήτησης του πτυχίου του.
  • Παραδέχθηκε ότι δεν είχε το απαιτούμενο πτυχίο και προσφέρθηκε να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα.
  • Δήλωσε ότι η παραίτησή του αποσκοπεί στη διαφύλαξη του έργου της Κυβέρνησης και του Υπουργείου.
  • Εξέφρασε υπερηφάνεια για την πολιτική του πορεία και την εμπιστοσύνη των πολιτών της Καβάλας.
  • Ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τους υποστηρικτές του για την εμπιστοσύνη τους.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την υπόθεση που προέκυψε σχετικά με το πτυχίο του. 

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρά τα όσα έλεγε για το πτυχίο του, τις προηγούμενες ημέρες, παραδέχθηκε ότι έγινε λάθος και προσφέρθηκε  να αποδώσει πίσω στο Δημόσιο τα χρήματα που δεν δικαιούταν, καθώς είχε αναλάβει θέση για την οποία απαιτείτο πτυχίο πανεπιστημίου, χωρίς ο ίδιος να έχει. 

H δήλωσή του:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

