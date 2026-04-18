VW Crafter: Σε νέες εγκατστάσεις θα κατασκευάζεται το ηλεκτρικό μοντέλο

Η Volkswagen επαγγελματικά οχήματα περνά σε νέα φάση υλοποίησης της επένδυσής της στη Βζέσνια, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες θεμελίωσης και ξεκίνησε η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής. Το έργο θα υποστηρίξει την παραγωγή της νέας γενιάς του αμιγώς ηλεκτρικού Crafter και εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.Στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώθηκαν οι βαθιές θεμελιώσεις των νέων αιθουσών, με σχεδόν 1.200 πασσάλους συνολικού μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων. Αυτή την περίοδο τοποθετούνται προκατασκευασμένοι στύλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθένας από τους οποίους ξεπερνά τους 50 τόνους.



Στην αίθουσα H2a, όπου θα κατασκευάζεται μεταξύ άλλων το δάπεδο για το νέο eCrafter, έχουν ήδη τοποθετηθεί και οι 75 προβλεπόμενοι στύλοι, ενώ ακόμη 70 έχουν εγκατασταθεί στην αίθουσα H4a-c, όπου θα στεγαστεί η αποθήκη μπαταριών. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η ανέγερση της μεταλλικής κατασκευής των στεγών.Η προετοιμασία του χώρου για την επένδυση είχε ξεκινήσει σε προηγούμενη φάση, με τη δημιουργία πλατφόρμας από περίπου 19.200 κυβικά μέτρα χαλικιού, το οποίο μεταφέρθηκε σιδηροδρομικώς. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν σχεδόν 10.000 μέτρα καλωδίων, ενώ αποξηλώθηκε και μέρος της υφιστάμενης οδικής υποδομής, συνολικής επιφάνειας άνω των 4.300 τετραγωνικών μέτρων ασφάλτου και 1.700 τετραγωνικών μέτρων σκυροδέματος.





Οι νέες αίθουσες σχεδιάζονται με υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Το κέλυφος των κτιρίων θα αποτελείται από σύνθετα πάνελ πρόσοψης με πυρήνα από πετροβάμβακα, ενώ οι οροφές θα κατασκευαστούν από τραπεζοειδή μεταλλικά φύλλα με πολυστρωματική μόνωση. Αντίστοιχα, το τεχνικό τμήμα, το λεγόμενο penthouse, θα διαθέτει πρόσοψη από κασέτες με ορυκτοβάμβακα και επένδυση από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Στους χώρους που προορίζονται για τους εργαζομένους προβλέπεται επιπλέον θερμομονωτική προστασία στο δάπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πυροπροστασία, καθώς οι αίθουσες θα διαχωρίζονται από την αποθήκη μπαταριών μέσω ειδικού πυροπροστατευτικού τοίχου. Η κατασκευή του θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλάκες κυψελωτού σκυροδέματος και επενδεδυμένη τοιχοποιία, υλικά που συνδυάζουν υψηλή αντοχή και αισθητική ποιότητα.



Υπενθυμίζεται ότι η επέκταση του εργοστασίου, όπου σήμερα παράγονται το Crafter με κινητήρα εσωτερικής καύσης και το αντίστοιχο MAN TGE, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων παραγωγικών αιθουσών συνολικής επιφάνειας περίπου 60.000 τετραγωνικών μέτρων. Στη μία θα κατασκευάζεται το δάπεδο για τη νέα γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού Crafter, ενώ η δεύτερη θα λειτουργεί ως αποθήκη μπαταριών και κέντρο logistics. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.



