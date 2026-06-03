Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες προειδοποιούν για καύσωνες διαρκείας, που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα, ενώ ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας τις χώρες να προετοιμαστούν για την επιστροφή του φαινομένου «Ελ Νίνιο» που θα φέρει ακραίες καιρικές συνθήκες σε όλον τον κόσμο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένεται αίθριος με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από αργά την νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πότε θα επιστρέψουν οι βροχές

Το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο και τις επόμενες μέρες, όμως την Πέμπτη, αναμένεται μια οργανωμένη διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που αναμένεται να προκαλέσει περισσότερες και ισχυρότερες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

«Την Πέμπτη θα περάσει μια πιο οργανωμένη διαταραχή στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι ο ψυχρός αέρας σιγά σιγά θα κυριαρχήσει στα μέσα και ανώτερα στρώματα της τροποσφαίρας και θα δημιουργήσει έντονη αστάθεια, με αποτέλεσμα οι καταιγίδες να αφορούν περισσότερες εκτάσεις», ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, χωρίς όμως να εξαλειφθούν πλήρως.

Καιρός: Προειδοποιήσεις για ένα ακόμα θερμό καλοκαίρι

Ο Ιούνιος ξεκίνησε «δυναμικά» με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, επιβεβαιώνοντας έτσι τις εκτιμήσεις των επιστημόνων για ένα καλοκαίρι που θα κινηθεί σε θερμοκρασίες άνω των κανονικών τιμών.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως είναι μεγάλη η πιθανότητα να ζήσουμε και φέτος καύσωνες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή άνω των δέκα ημερών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για καύσωνε διαρκείας και φέτος το καλοκαίρι - ΑP Images

Σύμφωνα με τις εποχικές προγνώσεις για το καλοκαίρι, οι τιμές θα συνεχίσουν να κυμαίνονται πάνω από τον μέσο όρο. Αυτό, ωστόσο, δεν προεξοφλεί απαραίτητα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά οι πιθανότητες να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό ισχυρών καυσώνων και φέτος είναι μεγάλες.

Καιρός: Καμπανάκι για επιστροφή του «Ελ Νίνιο»

Ο ΟΗΕ την Τρίτη προειδοποίησε για ακραίες καιρικές συνθήκες που επίκεινται με την επιστροφή του φαινομένου «Ελ Νίνιο».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), υπάρχει πιθανότητα 80% το φαινόμενο να αναπτυχθεί πριν από τον Σεπτέμβριο και 90% να συνεχιστεί έως τον Νοέμβριο, με τις περισσότερες προβλέψεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον μέτριας έντασης επεισόδιο, ενδεχομένως και ισχυρό.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι το φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επείγουσα κλιματική προειδοποίηση, τονίζοντας ότι «ρίχνει καύσιμα στη φωτιά ενός θερμαινόμενου πλανήτη» και μπορεί να εντείνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

H επιστροφή του «Ελ Νίνιο» φέρνει ξηρασίες σε τμήματα της Κεντρικής Αμερικής, την Ινδονησίας, της Αυστραλίας και της Νότιας Ασίας - AP Images

Το «Ελ Νίνιο» συνδέεται συνήθως με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, του Νότου των ΗΠΑ, του Κέρατος της Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας, ενώ προκαλεί ξηρασίες σε τμήματα της Κεντρικής Αμερικής, της Ινδονησίας, της Αυστραλίας και της Νότιας Ασίας.

Παράλληλα, μπορεί να ενισχύσει τη δραστηριότητα κυκλώνων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, ενώ αντίθετα περιορίζει τον σχηματισμό τους στον Ατλαντικό.

Ο όρος «Ελ Νίνιο» σημαίνει στα ισπανικά «το Θείο Βρέφος» ή «το μικρό αγόρι» και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από ψαράδες της Νότιας Αμερικής ήδη από τον 17ο αιώνα, όταν παρατήρησαν ασυνήθιστα θερμά νερά στον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στις ακτές τους.

Από την άλλη το «Ελ Νίνιο» φέρνει αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, του Νότου των ΗΠΑ, του Κέρατος της Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας - AP Images

Επιστημονικά, το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Παράλληλα, εξασθενούν οι αληγείς άνεμοι που φυσούν συνήθως από ανατολικά προς δυτικά κατά μήκος του Ισημερινού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αλλάζουν ακόμη και κατεύθυνση.

Το «Ελ Νίνιο» εμφανίζεται ακανόνιστα, συνήθως κάθε δύο έως δέκα χρόνια, και κανένα επεισόδιο δεν είναι ακριβώς ίδιο με κάποιο προηγούμενο, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία USGS.

Καιρός: Οι οικονομικές συνέπειες του «Ελ Νίνιο»

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο δεν περιορίζονται στον καιρό. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, την αλιεία, τις μεταφορές και τις υποδομές.

Ακραία φαινόμενα όπως ξηρασίες, πλημμύρες ή καύσωνες μπορούν να προκαλέσουν απώλειες στις καλλιέργειες, αύξηση του κόστους μεταφοράς προϊόντων, ζημιές σε δίκτυα και υποδομές, καθώς και έντονες διακυμάνσεις στις τιμές βασικών εμπορευμάτων.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα νέο ισχυρό επεισόδιο «Ελ Νίνιο» θα μπορούσε να επιβαρύνει τις παγκόσμιες αγορές τροφίμων και να εντείνει την πίεση σε ευάλωτες περιοχές, καθώς οι καλλιέργειες ήδη δοκιμάζονται από την κλιματική αλλαγή.