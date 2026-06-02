Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της βίωσε η Τζένη Μπαλατσινού καθώς το Σάββατο 30 Ιουνίου η πρωτότοκη κόρη της Αμαλίας παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Τζέικ Μέντγουελ στη Μεσσηνία σ’ ένα σκηνικό που θύμιζε σελίδα παραμυθιού.



Η Τζένη Μπαλατσινού και η δεύτερη κόρη της Αλεξάνδρα η οποία και πάντρεψε το ζευγάρι αποφάσισαν να βάλουν το ίδιο χρώμα φορέματος: το γαλάζιο. Χρώμα που δείχνει εκλεπτυσμένο χωρίς να επισκιάζει και είναι το ιδανικό για κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η Τζένη Μπαλατσινού με τον γιο της Μάξιμο



Η μαμά της νύφης φόρεσε maxi γαλάζιο φόρεμα δημιουργία από το αγαπημένο της ελληνικό brand. Στο ίδιο μήκος κύμματος κινήθηκε και η Αλεξάνδρα η οποία εντυπωσίασε με τη στιλιστική της επιλογή. Η αδερφή της Αμαλίας φόρεσε ένα γαλάζιο εξώπλατο φόρεμα.



Η Τζένη Μπαλατσινού μάλιστα δημοσίευσε στα social media της μία φωτογραφία με τον Jake Medwell στην οποία είναι ιδιαίτερα κομψή.



Η παρουσιάστρια δεν έκλεψε τις εντυπώσεις μόνο λόγω του κομψού ντυσίματός της αλλά και του ζεϊμπέκικου που χόρεψε με το κίτρινο αυτή τη φορά φόρεμά της.Η Τζένη αποθεώθηκε από όλους τους καλεσμένους αφού το έκανε με την ψυχή της.



Από τον γάμο της πρωτότοκης κόρης του δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε ο Πέτρος Κωστόπουλος ο οποίος έδωσε το παρόν μαζί με τον γιο του, Μάξιμο.



Οι δύο άντρες επέλεξαν ασπρόμαυρα κοστούμια και παπιγιόν.

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Τζέικ Μέντγουελ στη Μεσσηνία σ' ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από παραμύθι σ'ενα καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα. Η λαμπερή νύφη φορούσε ένα άκρως εντυπωσιακό πέπλο με ουρά ενώ κατά τη διάρκεια του μυστηρίου έπαιζαν βιολιά. Άκρως συγκινητικά σκηνικά στο γάμο ήταν όταν ο Πέτρος Κωστόπουλος παρέδωσε τη νύφη στον γαμπρό και όταν η Τζένη χόρεψε ζεϊμπέκικο για τα μάτια της κόρης της και μόνο.