Ιράν: Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

«Το στρατηγικό πέρασμα βρίσκεται πλέον υπό τον αυστηρό έλεγχο του Ιράν»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Ιράν: Κλείνουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν επαναφέρει τον αυστηρό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.
  • Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την παραβίαση συμφωνίας για περιορισμένη διέλευση πλοίων.
  • Ο στρατός του Ιράν κατήγγειλε τις ΗΠΑ για πειρατεία και παραβίαση δεσμεύσεων.
  • Προτού κλείσουν τα Στενά, είχαν περάσει 8 δεξαμενόπλοια, με προορισμό την Κίνα.
  • Ανοίγουν 6 αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Τεχεράνης.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακτά τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, σε απάντηση στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, ανακαλώντας τη χθεσινή απόφασή του να ανοίξει ξανά αυτή τη κομβικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Iράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Το Ιράν είχε «συμφωνήσει καλή τη πίστει να επιτρέψει τη διέλευση ενός περιορισμένου αριθμού πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων», αλλά οι Αμερικανοί, παραβιάζοντας τη δέσμευσή τους, «συνεχίζουν να εμπλέκονται σε πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού», κατήγγειλε η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Χατάμ αλ Ανμπίγια, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Στο βάθος τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ και οι ζημιές από τις αεροπορικές επιδρομές στην προβλήτα του λιμανιού του νησιού Κεσμ, στο Ιράν, στις 13/4/26 (AP Photo/Asghar Besharati)

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση και αυτό το στρατηγικό πέρασμα βρίσκεται πλέον υπό τον αυστηρό έλεγχο» του Ιράν, προσθέτει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είχαν περάσει 8 δεξαμενόπλοια, τα δύο με προορισμό την Κίνα. Άνοιξαν πάντως, έξι αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και αυτό της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με την εκεχειρία στον Λίβανο. Όμως, απείλησε με νέο κλείσιμο αν συνεχιζόταν ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top