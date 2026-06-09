Fipster για Παπανώτα: «Είναι κολλημένη βίδα»

«Πω...πω...πόσο δε με νοιάζει»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Fipster αναφέρεται στον Παπανώτα, χαρακτηρίζοντάς τον ως "κολλημένη βίδα".
  • Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι ο Παπανώτας είναι δύσκολος ή επίμονος σε κάποιες καταστάσεις.
  • Η ατάκα προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Fipster φαίνεται να έχει προσωπική άποψη για τον Παπανώτα, που δεν είναι θετική.

 

 

 

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