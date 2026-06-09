Fipster: Η Αιχμηρή Απάντηση Στον Παπανώτα | Star.gr
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Fipster για Παπανώτα: «Είναι κολλημένη βίδα»
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Με μια ματιά
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by STAR AI
Ο Fipster αναφέρεται στον Παπανώτα, χαρακτηρίζοντάς τον ως "κολλημένη βίδα".
Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι ο Παπανώτας είναι δύσκολος ή επίμονος σε κάποιες καταστάσεις.
Η ατάκα προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Fipster φαίνεται να έχει προσωπική άποψη για τον Παπανώτα, που δεν είναι θετική.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
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