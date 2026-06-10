Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομάρτυρος Τιμοθέου επισκόπου Προύσσης, Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης.

Ο Άγιος Τιμόθεος μαρτύρησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη (360 - 363 μ.Χ.). Οι Συναξαριστές αφηγούνται, ότι το 361 μ.Χ. σκότωσε δράκοντα με θαυματουργικό τρόπο, που φώλευε μεταξύ της Προύσας και των θερμών υδάτων.

Όταν το έμαθε ο Ιουλιανός, έστειλε απεσταλμένο του στον επίσκοπο ν' αρνηθεί τον Χριστό. Αλλά επειδή ο Τιμόθεος έμεινε σταθερός στην πιστή του, ο Ιουλιανός τον αποκεφάλισε και έτσι έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

Ναός του Αγίου Τιμοθέου υπήρχε εντός του νοσοκομείου του «ἐν τῷ Δευτέρῳ» της Κωνσταντινούπολης.

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Η Παγκόσμια Ημέρα Αρ Νουβό (World Art Nouveau Day) είναι ένας ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος σ’ ένα διεθνές στιλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης, που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2013 στις 10 Ιουνίου.

Ο όρος «Art Nouveau» προέρχεται από το Βέλγιο και η μετάφρασή του από τα γαλλικά είναι «Νέα Τέχνη». Το στιλ είναι γνωστό σε διάφορες χώρες με διαφορετικά ονόματα: «Jugendstil» στη Γερμανία, «Modern» στις ρωσόφωνες χώρες, «Secession style» στην πρώην Αυστροουγγαρία, «Liberty style» στην Ιταλία, κ.λ.π.

Η Αρ Νουβό ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1880. Μεταξύ των κύριων επιρροών της ήταν οι Προραφαηλίτες ζωγράφοι, το κίνημα Arts and Crafts εμπνευσμένο από τα φλοράλ σχέδια του Γουίλιαμ Μόρις και η ιαπωνική τέχνη και το σχέδιο που έγιναν δημοφιλή στη Δυτική Ευρώπη την εποχή του αυτοκράτορα Μεϊτζί. Το στιλ αναπτύχθηκε περαιτέρω στο Βέλγιο και τη Γαλλία και από εκεί εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποκτώντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα.

Ο κύριος στόχος του κινήματος ήταν να καταργήσει την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ εφαρμοσμένων και καλών τεχνών, όπως η ζωγραφική και η γλυπτική. Το στυλ χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη γραφιστική, στη ζωγραφική, στην υαλοτεχνία, στην κεραμική και τα ψηφιδωτά, στα υφάσματα και τις ταπετσαρίες, στα έπιπλα, στα κοσμήματα, στις μεταλλικές κατασκευές, στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και την αρχιτεκτονική.

Αν και, όπως έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω, το στιλ είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα, οι διάφορες παραλλαγές του Αρ Νουβό έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως η αίσθηση της κίνησης και του δυναμισμού, οι φυσικές μορφές, οι καμπύλες γραμμές και η χρήση μοντέρνων υλικών (γυαλί, σίδερο, κεραμικά).

Η Αρ Νουβό άρχισε να κερδίζει δημοτικότητα τη δεκαετία του 1890, έφτασε στο απόγειό της στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού (Exposition Universelle) το 1900 και εξαντλήθηκε σε μεγάλο βαθμό με το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, υπήρξε μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την Αρ Νουβό που συνεχίζεται ως τις μέρες μας.

Η εναρκτήρια Παγκόσμια Ημέρα Αρ Νουβό πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2013. Διοργανώθηκε από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βουδαπέστης και το «Szecessziós Magazin», ένα ουγγρικό περιοδικό αφιερωμένο στην Αρ Νουβό .Η ημερομηνία της 10ης Ιουνίου επιλέχθηκε επειδή είναι η επέτειος θανάτου δύο διάσημων εκπροσώπων του κινήματος που συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξή του, του Ούγγρου αρχιτέκτονα Έντεν Λέχνερ και του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί.