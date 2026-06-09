Σε μια άτυπη μεταγραφική περίοδο βουλευτών που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιθυμούν να μετακομίσουν βρίσκεται ο χώρος της Αριστεράς.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star o Αλέξης Τσίπρας ούτε είχε στα σχέδιά του, ούτε πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Σωκράτη Φάμελλο. Άρα, από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι αν τον πιέζει η τρόικα Πολάκη – Δούρου- Παππά να φέρει σύντομα μία συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν φαίνεται διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο.

Ο χρόνος όμως για τον κ. Φάμελλο τελειώνει και από τους βουλευτές του αρκετοί ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντίλι. Ενδεικτικά πρόκειται του για τους: Καραμέρος, Μπάρκας, Κεδίκογλου, Χάρης, Μαμουλάκης, Παναγιωτόπουλος, Μαρκόπουλος, Γαβρίλης, Μίλτος, Ζάρας, Κόκκαλης. Όλοι τους επιθυμούν την μεταγραφή τους στην ΕΛ. ΑΣ. Γνωρίζοντας μάλιστα πως η παράδοση της έδρας θα τους ανοίξει και την πόρτα της Αμαλίας, είναι έτοιμοι να το κάνουν. Ακόμη μία ομάδα βουλευτών που οδεύει προς την ΕΛΑΣ είναι οι παραιτηθέντες από τη Νέα Αριστερά, με βασικότερους Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Ηλιόπουλο.

Όπως τόνισε πάντως η Μάρα Ζαχαρεά, τον τελευταίο λόγο έχει ο Αλέξης Τσίπρας…