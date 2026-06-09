Καυτό καλοκαίρι στον ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται για την ΕΛΑΣ

Πιέσεις στον Φάμελλο για τηλεφώνημα στον Τσίπρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άτυπη μεταγραφική περίοδος βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ, με αρκετούς να επιθυμούν να μετακομίσουν στην ΕΛΑΣ.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον Σωκράτη Φάμελλο, παρά τις πιέσεις.
  • Βουλευτές όπως οι Καραμέρος, Μπάρκας, Κεδίκογλου και άλλοι ετοιμάζονται να μεταγραφούν στην ΕΛΑΣ.
  • Παραιτηθέντες από τη Νέα Αριστερά, όπως οι Αχτσιόγλου και Χαρίτσης, επίσης ενδιαφέρονται για την ΕΛΑΣ.
  • Ο τελικός λόγος ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα.

Σε μια άτυπη μεταγραφική περίοδο βουλευτών που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιθυμούν να μετακομίσουν βρίσκεται ο χώρος της Αριστεράς. 

ΣΥΡΙΖΑ: Είμαστε δίπλα στην «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα - Εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελλου

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star o Αλέξης Τσίπρας ούτε είχε στα σχέδιά του, ούτε πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Σωκράτη Φάμελλο. Άρα, από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι αν τον πιέζει η τρόικα Πολάκη – Δούρου-  Παππά να φέρει σύντομα μία συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν φαίνεται διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο. 

Φάμελλος στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλ. Τσίπρα»

Ο χρόνος όμως για τον κ. Φάμελλο τελειώνει και από τους βουλευτές του αρκετοί  ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντίλι. Ενδεικτικά πρόκειται του για τους: Καραμέρος, Μπάρκας, Κεδίκογλου, Χάρης, Μαμουλάκης, Παναγιωτόπουλος, Μαρκόπουλος, Γαβρίλης, Μίλτος, Ζάρας, Κόκκαλης. Όλοι τους επιθυμούν την μεταγραφή τους στην ΕΛ. ΑΣ. Γνωρίζοντας μάλιστα πως η παράδοση της έδρας θα τους ανοίξει και την πόρτα της Αμαλίας, είναι έτοιμοι να το κάνουν. Ακόμη μία ομάδα βουλευτών που οδεύει προς την ΕΛΑΣ  είναι οι παραιτηθέντες από τη Νέα Αριστερά, με βασικότερους Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Ηλιόπουλο.

Όπως τόνισε πάντως η Μάρα Ζαχαρεά, τον τελευταίο λόγο έχει ο Αλέξης Τσίπρας… 

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