Iράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της εκεχειρίας, σε ευθυγραμμισμό με τη συμφωνία κατάπαυησης πυρός στον Λίβανο.

Η διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών θα γίνεται σύμφωνα με τη συντονισμένη διαδρομή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν, τόνισε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στο X.

Μένει βεβαίως να διευκρινιστεί τι θα γίνει από πλευράς ΗΠΑ καθώς είχαν κηρύξει χθες πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά του πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να πανηγυρίσει, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Truth Social:

«Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

O Τραμπ πάντως επανήλθε με αλλεπάλληλες αναρτήσεις στις οποίες επιτίθεται ξανά στο ΝΑΤΟ με υποτιμητικά σχόλια, ενώ αναφέρθηκε στις … εξαιρετικές σχέσεις με το Ιράν και στη συνεργασία με τον Λίβανο. Μάλιστα, απαγορεύει στον Νετανιάχου την όποια επίθεση στον Λίβανο, που θα έθετε σε κίνδυνο την 10ήμερη εκεχειρία, την οποία επαίρεται ότι πέτυχε ο ίδιος στο πλαίσιο των 10 πολέμων που υποστηρίζει ότι κατάφερε να λήξουν!

Ισραήλ: Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί»

Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε πάντως σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς, ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

«Οι στρατιωτικοί χερσαίοι ελιγμοί στον Λίβανο και οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ κατέστησαν εφικτή την επίτευξη πολλών στόχων», αλλά η επιχείρηση δεν έχει «ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Κατς, την πρώτη ημέρα μιας 10ήμερης εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, οι οποίοι επιστρέφουν νότια καθώς τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν ξανά. «Αν οι μάχες συνεχιστούν, οι κάτοικοι που επιστρέφουν σε ασφαλή ζώνη θα πρέπει να απομακρυνθούν για να ολοκληρωθεί η αποστολή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Αυτή η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ώρες αφού ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.



