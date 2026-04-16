Σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ το Ιράν!

Αλλά ο Λευκός Οίκος παραμένει αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.04.26 , 18:21 Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»
16.04.26 , 18:19 BMW i7: Το νέο μοντέλο έρχεται με νέα μπαταρία
16.04.26 , 17:54 Σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ το Ιράν!
16.04.26 , 17:46 Τσακώθηκε με τον σύζυγό της και πέταξε από το μπαλκόνι 160.000 δολάρια!
16.04.26 , 17:46 Γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει social media
16.04.26 , 17:38 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε τη να κάνει aerial yoga!
16.04.26 , 17:28 Ποια γνωστή influencer έκανε τσουλήθρα στους αμμόλοφους της ερήμου;
16.04.26 , 17:11 Θεσσαλονίκη: 33χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας και σκοτώθηκε
16.04.26 , 17:07 Κόντρα κορυφής στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
16.04.26 , 16:21 Κορυδαλλός: Έκρηξη σε συνεργείο με μοτοσικλέτες - Τραυματίστηκε εργαζόμενος
16.04.26 , 16:21 «Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»
16.04.26 , 16:06 Π.Σόμπολος:Αποκαλύπτει για το νέο του βιβλίο και την εγκληματικότητα σήμερα
16.04.26 , 15:58 Αργοστόλι: 9 δικογραφίες σε βάρος του 26χρονου μέσα σε 5 χρόνια
16.04.26 , 15:44 MasterChef: Τι θα δούμε την Πέμπτη 16 Απριλίου
16.04.26 , 15:37 Μάρα Ζαχαρέα: Επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
«Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»
«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»
Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση
Γιάννης Αϊβάζης: Η μελαχρινή καλλονή που του «έκλεψε» την καρδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πλήρης ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ προχωρούν σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, με αμερικανικά πολεμικά πλοία να περιπολούν στην περιοχή.
  • Η Τεχεράνη απαντά με κατηγορίες για τρομοκρατία και εξετάζει αντιποίνων μέσω των Χούθι, που θα μπορούσαν να πλήξουν το παγκόσμιο εμπόριο.
  • Δέκα πλοία εμποδίστηκαν να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια το τελευταίο 24ωρο, με προειδοποιήσεις για χρήση βίας από τις ΗΠΑ.
  • Ο πρόεδρος του Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ως τρομοκράτες, ενώ ο Λευκός Οίκος διατηρεί ελπίδες για διπλωματικές διαπραγματεύσεις.
  • Η σύγκρουση επεκτείνεται και στο πεδίο της πληροφορίας, με αναφορές για ψηφιακά φαντάσματα στον υβριδικό πόλεμο.

Οξύνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ προχωρούν σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με βαριές κατηγορίες περί «τρομοκρατίας» και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων μέσω των Χούθι, που θα μπορούσαν να πλήξουν καίρια το παγκόσμιο εμπόριο.

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star Δέσποινα Μανδελενάκη, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις περιπολούν αδιάκοπα στην περιοχή, «σφραγίζοντας» κάθε δίοδο προς τα ιρανικά λιμάνια. Όπως έγινε γνωστό, μόνο το τελευταίο 24ωρο εμποδίστηκαν τουλάχιστον δέκα πλοία να αποπλεύσουν, ενώ τα πολεμικά πλοία εκπέμπουν συνεχείς προειδοποιήσεις προς κάθε κατεύθυνση.

Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαμηνύει ότι όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια θα υπόκεινται σε έλεγχο, επιβίβαση και ενδεχόμενη κατάσχεση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προειδοποιεί ότι θα γίνει χρήση βίας, ανεβάζοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο στην περιοχή.

Πυρηνικό οπλοστάσιο Ιράν: Η Τεχεράνη ανακτά θαμμένους πυραύλους!

Σενάρια αντιποίνων μέσω Χούθι

Η απάντηση της Τεχεράνης αναμένεται πολυεπίπεδη. Όπως εκτιμούν αναλυτές, το Ιράν ενδέχεται να μεταφέρει τη σύγκρουση στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, αξιοποιώντας τους συμμάχους του, τους Χούθι.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ επισημαίνει τον κίνδυνο βοήθειας στο Ιράν από τους Χούθι 

Ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ επισημαίνει ότι, σε περίπτωση αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιδιώξει το κλείσιμο των Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα του παγκόσμιου εμπορίου.

Eπίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα

Όπως υπενθυμίζει, παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν είχαν οδηγήσει σε μείωση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα έως και 50%, εξέλιξη που θα είχε σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και ειδικά για χώρες της περιοχής, όπως η Σαουδική Αραβία.

Μηνύματα και από τον Τραμπ

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με τον δικό του τρόπο τη σημασία των στρατηγικών περασμάτων, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για τη διακίνηση πετρελαίου παγκοσμίως.

Σκληρή επίθεση από την Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ, κατηγορώντας τις ότι λειτουργούν ως «οι πραγματικοί τρομοκράτες», ενώ έκανε λόγο για υποκρισία της Ουάσιγκτον στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αισιοδοξία από τον Λευκό Οίκο

Παρά την ένταση και το μπαράζ αναχαιτίσεων στον Κόλπο, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

ΗΠΑ: Πιθανή αλλά όχι σίγουρη μια συμφωνία με Ιράν τις επόμενες μέρες

Υβριδικός πόλεμος και «ψηφιακά φαντάσματα»

Την ίδια στιγμή, η σύγκρουση φαίνεται να επεκτείνεται και στο πεδίο της πληροφορίας. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο υποτιθέμενος Ιρανός Ταξίαρχος Ζολφαγκαρί, που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ενδέχεται να αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης – μια εικονική περσόνα που χρησιμοποιείται στον υβριδικό πόλεμο και δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με συμβατικά μέσα.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή να είναι πλέον ορατός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top