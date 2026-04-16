Σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ το Ιράν!

Οξύνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ προχωρούν σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με βαριές κατηγορίες περί «τρομοκρατίας» και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων μέσω των Χούθι, που θα μπορούσαν να πλήξουν καίρια το παγκόσμιο εμπόριο.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star Δέσποινα Μανδελενάκη, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις περιπολούν αδιάκοπα στην περιοχή, «σφραγίζοντας» κάθε δίοδο προς τα ιρανικά λιμάνια. Όπως έγινε γνωστό, μόνο το τελευταίο 24ωρο εμποδίστηκαν τουλάχιστον δέκα πλοία να αποπλεύσουν, ενώ τα πολεμικά πλοία εκπέμπουν συνεχείς προειδοποιήσεις προς κάθε κατεύθυνση.

Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαμηνύει ότι όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια θα υπόκεινται σε έλεγχο, επιβίβαση και ενδεχόμενη κατάσχεση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προειδοποιεί ότι θα γίνει χρήση βίας, ανεβάζοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο στην περιοχή.

Σενάρια αντιποίνων μέσω Χούθι

Η απάντηση της Τεχεράνης αναμένεται πολυεπίπεδη. Όπως εκτιμούν αναλυτές, το Ιράν ενδέχεται να μεταφέρει τη σύγκρουση στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, αξιοποιώντας τους συμμάχους του, τους Χούθι.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ επισημαίνει τον κίνδυνο βοήθειας στο Ιράν από τους Χούθι

Ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ επισημαίνει ότι, σε περίπτωση αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιδιώξει το κλείσιμο των Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα του παγκόσμιου εμπορίου.

Όπως υπενθυμίζει, παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν είχαν οδηγήσει σε μείωση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα έως και 50%, εξέλιξη που θα είχε σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και ειδικά για χώρες της περιοχής, όπως η Σαουδική Αραβία.

Μηνύματα και από τον Τραμπ

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με τον δικό του τρόπο τη σημασία των στρατηγικών περασμάτων, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για τη διακίνηση πετρελαίου παγκοσμίως.

Σκληρή επίθεση από την Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ, κατηγορώντας τις ότι λειτουργούν ως «οι πραγματικοί τρομοκράτες», ενώ έκανε λόγο για υποκρισία της Ουάσιγκτον στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αισιοδοξία από τον Λευκό Οίκο

Παρά την ένταση και το μπαράζ αναχαιτίσεων στον Κόλπο, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Υβριδικός πόλεμος και «ψηφιακά φαντάσματα»

Την ίδια στιγμή, η σύγκρουση φαίνεται να επεκτείνεται και στο πεδίο της πληροφορίας. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο υποτιθέμενος Ιρανός Ταξίαρχος Ζολφαγκαρί, που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ενδέχεται να αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης – μια εικονική περσόνα που χρησιμοποιείται στον υβριδικό πόλεμο και δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με συμβατικά μέσα.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή να είναι πλέον ορατός.