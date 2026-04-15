Τραμπ: Είπα στον πρόεδρο της Κίνας να μην δώσει όπλα στο Ιράν

«Ανοίγω τα στενά του Ορμούζ και για την Κίνα» ισχυρίσθηκε

Τραμπ με Σι Τζινπίνγκ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τραμπ ζήτησε από τον Σι Τζινπίνγκ να μην προμηθεύει όπλα στο Ιράν, με τον Κινέζο πρόεδρο να απαντά ότι δεν το κάνει.
  • Ο Τραμπ απείλησε χώρες με 50% δασμούς αν προμηθεύσουν όπλα στο Ιράν.
  • Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο έχει προγραμματιστεί για 14-15 Μαΐου, μετά από αναβολή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι ανοίγει μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που η Κίνα εκτιμά.
  • Οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει πλήρως το θαλάσσιο εμπόριο προς και από το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σε επιστολή που του απηύθυνε να μην δίνει όπλα στο Ιράν και ο Σι απάντησε ότι η Κίνα δεν εφοδιάζει την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυο Fox Business σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα.

Στη συνέντευξη που ηχογραφήθηκε χθες, Τρίτη, ο Τραμπ δεν είπε πότε αντηλλάγησαν οι επιστολές. Την περασμένη εβδομάδα απείλησε χώρες με άμεσους δασμούς 50% εάν προμηθεύσουν όπλα στο Ιράν.

Ξανά στο τραπέζι ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ

«Του έγραψα επιστολή ζητώντας του να μην το κάνει, και μου έγραψε επιστολή λέγοντας, ουσιαστικά, ότι δεν το κάνει», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν περιμένει μεταβολές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν και [δεν περιμένει ότι οι αλλαγές στη Βενεζουέλα θα επηρεάσουν τη δυναμική της επικείμενης συνάντησής του με τον Σι τον ερχόμενο μήνα. «Είναι κάποιος που χρειάζεται πετρέλαιο. Εμείς όχι», είπε ο Τραμπ.

ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν σε αναστολή των δασμών για 90 μέρες

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ και για την Κίνα  

Σε ανάρτηση στο Truth Social, που ακολούθησε, ο Τραμπ έγραψε επίσης πως «ανοίγει μόνιμα» τα Στενά του Ορμούζ και η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη γι΄αυτό.

«Το κάνω και για αυτούς -- Και (για) τον Κόσμο», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσε μια μεγάλη, χορταστική αγκαλιά όταν πάω εκεί σε μερικές εβδομάδες».

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές τι εννοούσε ο Τραμπ καθώς η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι μειωμένη. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως  σε αίτημα για διευκρινίσεις σχετικά με την ανάρτηση του προέδρου.

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ

Σαράντα πέντε ημέρες μετά τη δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι κλείνουν τα Στενά, αποκλείοντας ουσιαστικά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει αβέβαιη -- ακόμη και με την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες που ισχύει αυτή τη στιγμή. Η κυκλοφορία στα στενά φθάνει μόλις ένα κλάσμα των 130 και πλέον καθημερινών διελεύσεων πριν από τον πόλεμο, όπως δήλωσαν πηγές χθες Τρίτη.

Όμως οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό σε πλοία που φεύγουν από ιρανικά λιμάνια ο οποίος όπως δήλωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός έχει σταματήσει πλήρως το θαλάσσιο εμπόριο προς και από τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Fox Business ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταστρέψουν κάθε γέφυρα και εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν μέσα σε μία ώρα
 

