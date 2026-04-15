Συνεχίζεται το θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ

Πάνω από 100.000 στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του αποκλεισμού

Κοσμος
O ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν εισέρχεται στην τρίτη ημέρα (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό να διαρκεί τρεις ημέρες, ενώ η Τεχεράνη αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του.
  • Ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει 100.000 στρατιώτες και 12 πολεμικά πλοία, διακόπτοντας το θαλάσσιο εμπόριο προς το Ιράν.
  • Τουλάχιστον 8 τάνκερ έχουν αλλάξει πορεία λόγω του αποκλεισμού, αποφεύγοντας τις ιρανικές ακτές.
  • Η Τεχεράνη απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός, θεωρώντας τον παραβίαση της εκεχειρίας.
  • Το 90% του ιρανικού εμπορίου πλήττεται από τις κυρώσεις και τον αποκλεισμό, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Σε κλιμακούμενο γεωπολιτικό θρίλερ εξελίσσεται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια να εισέρχεται στην τρίτη ημέρα. Την ώρα που η Ουάσινγκτον διαμηνύει ότι έχει «σφραγίσει» πλήρως την περιοχή, η Τεχεράνη επιχειρεί να αμφισβητήσει το αφήγημα, προβάλλοντας βίντεο και πληροφορίες για πλοία που καταφέρνουν να διασπάσουν το μπλόκο. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι δηλώσεις των δύο Προέδρων, που αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην επιθυμία για αποκλιμάκωση και την πολεμική ετοιμότητα.

Στενά Ορμούζ: Πώς επηρεάζει ο αποκλεισμός την παγκόσμια οικονομία

Πάνω από 100.000 στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του αποκλεισμού

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση εμφανίζεται κατηγορηματική ως προς την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Με δύναμη που περιλαμβάνει περίπου 100.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά αεροσκάφη και 12 πολεμικά πλοία, υποστηρίζει ότι το θαλάσσιο εμπόριο από και προς το Ιράν έχει ουσιαστικά διακοπεί.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος είναι κοντά στο τέλος»

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οεμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της σύγκρουσης:

Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»

«Νομίζω ότι είναι κοντά στο τέλος. Ναι, το βλέπω ως πολύ κοντά στο τέλος. Αν σταματούσαμε τώρα, θα τους έπαιρνε 20 χρόνια να ξαναχτίσουν τη χώρα. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη».

Οι δηλώσεις Τραμπ ότι επίκειται το τέλος του πολέμου

WSJ: Τουλάχιστον 8 τάνκερ άλλαξαν πορεία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τουλάχιστον οκτώ τάνκερ που συνδέονται με το Ιράν αναγκάστηκαν από τη Δευτέρα να αλλάξουν πορεία, υπό την πίεση του αποκλεισμού.

Αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι τα πλοία αποφεύγουν πλέον τις ιρανικές ακτές, επιλέγοντας διαδρομές εκτός Περσικού Κόλπου και πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο εμπλοκής.

Μασούντ Πεζεσκιάν: «Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά δεν υποκύπτουμε»

Από την πλευρά του Ιράν, ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υιοθετεί πιο ισορροπημένο τόνο, αφήνοντας ωστόσο σαφή μηνύματα αποτροπής:

«Δεν επιδιώκουμε αναταραχή. Κατανοούμε ότι δεν πρέπει να πάμε σε πόλεμο για να βελτιωθεί η χώρα μας. Αλλά αν δεχτούμε επίθεση, πρέπει να σταθούμε σταθεροί και να μην υποκύψουμε».

Η επικοινωνιακή αντεπίθεση της Τεχεράνης

Παρά τις δηλώσεις περί αυτοσυγκράτησης, η Τεχεράνη εντείνει την επικοινωνιακή της στρατηγική. Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι τάνκερ κατάφερε να διασχίσει τα Στενά και να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, διαψεύδοντας τους αμερικανικούς ισχυρισμούς.
Την ίδια στιγμή, το Press TV διακινεί βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στα οποία παρουσιάζεται εικονική «αποτυχία» αμερικανικών αντιτορπιλικών, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του αφηγήματος αντίστασης.

Επικοινωνιακή αντεπίθεση της Τεχεράνης με βίντεο

Σε οικονομική ασφυξία το 90% του ιρανικού εμπορίου

Παρά την επικοινωνιακή αντεπίθεση της Τεχεράνης, η Ουάσινγκτον επιμένει ότι οι κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός έχουν οδηγήσει σε σοβαρή αποδυνάμωση της ιρανικής οικονομίας. Όπως υποστηρίζουν αμερικανικές πηγές, περίπου το 90% του εμπορίου της χώρας, που βασίζεται στις θαλάσσιες μεταφορές, βρίσκεται πλέον υπό καθεστώς ασφυκτικής πίεσης.

Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα

Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και θεωρεί ότι ο αποκλεισμός πιθανόν να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν δεν έχει ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά μπορεί να υπολογίζει στους συμμάχους του στην Υεμένη, τους αντάρτες Χούθι, που έχουν απειλήσει με επιθέσεις κατά των πλοίων στην ζώνη αυτή στην οποία κυριαρχούν από τις ορεινές τους θέσεις.
 

