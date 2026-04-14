Στενά Ορμούζ: Πώς επηρεάζει ο αποκλεισμός την παγκόσμια οικονομία

Στα Στενά του Ορμούζ ο αποκλεισμός είναι πλέον διπλός: Στα δυτικά από τους Ιρανούς και στα ανατολικά από τους Αμερικανούς. Πώς θα επηρεάσει αυτό την έκβαση του πολέμου αλλά και την παγκόσμια οικονομία εξήγησε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως ανέφερε, οι Αμερικανοί έκλεισαν τα ήδη κλειστά Στενά, προσπαθώντας να «στραγγαλίσουν» την ιρανική οικονομία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 10.000 στρατιώτες, ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι, επίσης 12 πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη.

Η δύναμη των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Επισήμανε πάντως ότι είναι απορίας άξιο γιατί αυτό δεν έγινε στην αρχή του πολέμου, ενώ διευκρίνισε ότι χωρίς αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ οι Ιρανοί δε θα συζητούσαν αυτή τη στιγμή, καθώς στο πεδίο δεν έχουν χάσει κάτι.

«Μεγάλο χαμένο» χαρακτήρισε και την Κίνα που προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά όπως είναι ευνόητο καθόλου δεν πειράζει αυτό τον Τραμπ. Η εξάρτηση άλλωστε της αμερικανικής οικονομίας είναι ελάχιστη από τα Στενά, κάτι που δεν ισχύει όμως για τον υπόλοιπο πλανήτη.

Πώς μπορεί να βγει ωφελημένη η Ελλάδα από τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ

Όσον αφορά το πώς η χώρα μας πως μπορεί να βγει κερδισμένη από τη συγκεκριμένη κρίση, ο Η. Παπανικολάου αναφέρθηκε στον χάρτη με τον περιβόητο διάδρομο IMEC, ο οποίος είναι ο εναλλακτικός εμπορικός δρόμος που ξεκινά από την Ινδία και καταλήγει μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Σαουδικής Αραβίας στο Ισραήλ και τελικά στον Πειραιά.

Ο χάρτης του IMEC που καταλήγει στον Πειραιά παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star, «το Ορμούζ και αύριο να ανοίξει για το παγκόσμιο εμπόριο έχει πια καεί ως πλωτός διάδρομος».