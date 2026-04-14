Στενά Ορμούζ: Πώς επηρεάζει ο αποκλεισμός την παγκόσμια οικονομία

Εναλλακτικός διάδρομος ο IMEC που καταλήγει στον Πειραιά

Πώς επηρεάζει ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ είναι διπλός, με Ιρανούς στα δυτικά και Αμερικανούς στα ανατολικά.
  • Η Αμερική προσπαθεί να «στραγγαλίσει» την ιρανική οικονομία με τη συμμετοχή 10.000 στρατιωτών και 12 πολεμικών πλοίων.
  • Η Κίνα πλήττεται από τον αποκλεισμό, καθώς προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά η αμερικανική οικονομία δεν επηρεάζεται σημαντικά.
  • Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τον αποκλεισμό μέσω του εναλλακτικού εμπορικού διαδρόμου IMEC.
  • Ο χάρτης του IMEC προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από Ινδία μέσω ΗΑΕ και Σαουδικής Αραβίας προς Πειραιά.

Στα Στενά του Ορμούζ ο αποκλεισμός είναι πλέον διπλός: Στα δυτικά από τους Ιρανούς και στα ανατολικά από τους Αμερικανούς. Πώς θα επηρεάσει αυτό την έκβαση του πολέμου αλλά και την  παγκόσμια οικονομία εξήγησε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Ξανά στο τραπέζι ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Όπως ανέφερε, οι Αμερικανοί έκλεισαν τα ήδη κλειστά Στενά, προσπαθώντας να «στραγγαλίσουν» την ιρανική οικονομία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 10.000 στρατιώτες, ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι, επίσης 12 πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη. 

Η δύναμη των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Η δύναμη των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ 

Επισήμανε πάντως ότι είναι απορίας άξιο γιατί αυτό δεν έγινε στην αρχή του πολέμου, ενώ διευκρίνισε ότι χωρίς αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ οι Ιρανοί δε θα συζητούσαν αυτή τη στιγμή, καθώς στο πεδίο δεν έχουν χάσει κάτι. 

Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»

«Μεγάλο χαμένο» χαρακτήρισε και την Κίνα που προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά όπως είναι ευνόητο καθόλου δεν πειράζει αυτό τον Τραμπ. Η εξάρτηση άλλωστε της αμερικανικής οικονομίας είναι ελάχιστη από τα Στενά, κάτι που δεν ισχύει όμως για τον υπόλοιπο πλανήτη. 

Πώς μπορεί να βγει ωφελημένη η Ελλάδα από τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ   

Όσον αφορά το πώς η χώρα μας πως μπορεί να βγει κερδισμένη από τη συγκεκριμένη κρίση, ο Η. Παπανικολάου αναφέρθηκε στον χάρτη με τον περιβόητο διάδρομο IMEC, ο οποίος είναι ο εναλλακτικός εμπορικός δρόμος που ξεκινά από την Ινδία και καταλήγει μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Σαουδικής Αραβίας στο Ισραήλ και τελικά στον Πειραιά. 

Ο χάρτης του IMEC που καταλήγει στον Πειραιά παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ

Ο χάρτης του IMEC που καταλήγει στον Πειραιά παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star, «το  Ορμούζ και αύριο να ανοίξει για το παγκόσμιο εμπόριο έχει πια καεί ως πλωτός διάδρομος».  

