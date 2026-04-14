Ξανά στο τραπέζι ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ

3 τάνκερ κατάφεραν να «σπάσουν» τον αποκλεισμό από πλοία των ΗΠΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, δελτίο ειδήσεων Star
ΗΠΑ - Ιράν ετοιμάζονται για νέο γύρο διαπραγματεύσεων (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • ΗΠΑ και Ιράν επαναρχίζουν διαπραγματεύσεις την Πέμπτη, εν μέσω υψηλής έντασης στον Περσικό Κόλπο.
  • Αμερικανικά πολεμικά πλοία επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, αλλά τρία δεξαμενόπλοια κατάφεραν να περάσουν.
  • Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη κατά του αμερικανικού αποκλεισμού, με υποστήριξη προς την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις.
  • Η Κίνα προτείνει τέσσερα σημεία για την επίλυση της κρίσης, περιλαμβάνοντας την εθνική κυριαρχία και την ειρηνική συνύπαρξη.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο αποκλεισμός ξεκίνησε και επικρίνει την Ευρώπη για την ενεργειακή της πολιτική.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ετοιμάζονται να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Πέμπτη, σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς η ένταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς το Ιράν, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν».

Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο, για δεύτερη ημέρα παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ από αμερικανικά πολεμικά πλοία. 

Ωστόσο, παρά τα αυστηρά μέτρα, τρία δεξαμενόπλοια κατάφεραν να διασχίσουν το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Ανάμεσά τους το κινεζικό «Rich Starry», το οποίο μεταφέρει 250.000 βαρέλια αιθανόλης και τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις.

3 τάνκερ έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πλοία δεν κατευθύνονταν προς ιρανικά λιμάνια, αλλά προς χώρες όπως το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ, γεγονός που τα έθεσε εκτός του πεδίου εφαρμογής του αποκλεισμού που επιβάλλουν 15 αμερικανικά πλοία. Παράλληλα, καταγράφεται αισθητά μειωμένη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, το διαδίκτυο κατακλύζεται από βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που σατιρίζουν την κρίση. Σε ένα από αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ως γιγαντιαία φιγούρα να «μπλοκάρει» τα Στενά, ενώ σε άλλο, ιρανικής προέλευσης, παρουσιάζεται να τραγουδά σατιρικά υπέρ του αποκλεισμού.

Η φιγούρα του Τραμπ με ΑΙ που τον δείχνει σαν γίγαντα που μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ

Στο εσωτερικό του Ιράν, η ένταση αποτυπώνεται και στους δρόμους. Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν σε διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό ως «παράνομο» και «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας», όπως αναφέρεται και σε επιστολή της χώρας προς τον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν ανοιχτά τη στήριξή τους στην κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις, με συνθήματα κατά των ΗΠΑ.

Reuters: Πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας

Τραμπ: Ο αποκλεισμός ξεκίνησε  

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «ο αποκλεισμός ξεκίνησε» και ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορούμε να αφήνουμε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

Τραμπ: Ανέβασε σκίτσο AI που τον παρουσιάζει σαν να είναι ο Χριστός

Η Τεχεράνη, ωστόσο, διαμηνύει ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα έχει αντίποινα, με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας να προειδοποιεί για άμεση αντίδραση σε περίπτωση στοχοποίησης ιρανικών πλοίων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δύο πλευρές αναμένεται να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες τους στο Ισλαμαμπάντ. Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, φέρεται να κατηγορεί τις ΗΠΑ για «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» που μπλοκάρουν μια τελική συμφωνία.

Η πρόταση 4 σημείων της Κίνας 

Στο μεταξύ, η Κίνα επιχειρεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε πρόταση τεσσάρων σημείων, η οποία περιλαμβάνει:  

•    τήρηση της αρχής της ειρηνικής συνύπαρξης 
•    της αρχής της εθνικής κυριαρχίας 
•    της αρχής του διεθνούς κράτους δικαίου και 
•    του συντονισμού της ανάπτυξης και της ασφάλειας.

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία την κλιμάκωση σε μια από τις πιο ευαίσθητες γεωπολιτικά περιοχές του πλανήτη.

Τραμπ: Η Ευρώπη είναι απεγνωσμένη για ενέργεια

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social o Τραμπ χαρακτηρίζει την Ευρώπη «απεγνωσμένη για ενέργεια». Συγκεκριμένα αναφέρει:     

«Η Ευρώπη έχει απεγνωσμένα ανάγκη για ενέργεια, κι όμως το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να ανοίξει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία στον κόσμο. Τραγικό!!! Το Αμπερντίν θα έπρεπε να ακμάζει. Η Νορβηγία πουλάει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας στο Ηνωμένο Βασίλειο σε διπλάσια τιμή. Βγάζουν περιουσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα για ενεργειακούς σκοπούς από τη Νορβηγία, θα έπρεπε να ΚΑΝΕΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΜΩΡΟ ΜΟΥ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ!!! Είναι απολύτως τρελό που δεν το κάνουν... ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ! Πρόεδρος Τραμπ».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top