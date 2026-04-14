Reuters: Πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας

Διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν σήμερα τέσσερις πηγές που επικαλέστηκε το Reuters, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες που τερματίστηκαν χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Το Ισλαμαμπάντ έχει δηλώσει ήδη ότι επιθυμεί να φιλοξενήσει ξανά τις δύο αποστολές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών, οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια, με την Τεχεράνη να απειλεί να βυθίσει τα εχθρικά πλοία.

Επί του παρόντος, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει πως αρχίζουν ξανά οι συνομιλίες.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έστειλε το μήνυμα πως είναι στο χέρι του Ιράν να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε πως η κυβέρνηση Τραμπ Τραμπ απαιτεί, μεταξύ άλλων, να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, που έχει κλείσει de facto το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, ο Βανς είπε πως αναμένει η Τεχεράνη να το ανοίξει πλήρως με αντάλλαγμα τη συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός.

Η Τεχεράνη σημείωσε χθες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.



