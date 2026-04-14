Reuters: Πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας

Διαπραγματευτικές ομάδες ίσως συναντηθούν ξανά στο Ισλαμαμπάντ

14.04.26 , 12:57 True VW: Αντεπίθεση με προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα
14.04.26 , 12:55 Οικονομάκου - Τσερέλα: Η εκκλησία του γάμου τους και το pre-wedding πάρτι
14.04.26 , 12:51 Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα
14.04.26 , 12:35 Φτιάξτε κοχυλάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι
14.04.26 , 12:18 Τraction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται την Φωτεινή Τριχά
14.04.26 , 11:54 Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
14.04.26 , 11:32 Χατζίδου: Το αστείο περιστατικό με το αρνί και το παράπονο
14.04.26 , 11:25 Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 τραυματίες
14.04.26 , 11:20 Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη του Πάσχα - Τα δρομολόγια ως την Τετάρτη
14.04.26 , 11:18 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Θα μείνουμε στα Χανιά. Τα αφήνω όλα, δεν με νοιάζει»
14.04.26 , 10:57 Reuters: Πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας
14.04.26 , 10:46 Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: «Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά»
14.04.26 , 10:36 Μπισμπίκης: Φωτογραφίζει τη Δέσποινα ξαπλωμένη με μαγιό στην παραλία
14.04.26 , 10:34 Piano City Athens 2026, 9 - 18 Μαΐου σε όλη την Αθήνα
14.04.26 , 10:16 Γιώργος Παπαχαραλάμπους: Μας δείχνει πώς να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία AP
Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις / Action24
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαπραγματευτικές ομάδες ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να επαναλάβουν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα.
  • Οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μετά την κατάρρευση των προηγούμενων συνομιλιών.
  • Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί την παράδοση όλης της ποσότητας εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν.
  • Η Τεχεράνη ανέφερε ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία, αλλά οι αμερικανικές απαιτήσεις ήταν μαξιμαλιστικές.

Διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν σήμερα τέσσερις πηγές που επικαλέστηκε το Reuters, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες που τερματίστηκαν χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Τζέι Ντι Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών»

Το Ισλαμαμπάντ έχει δηλώσει ήδη ότι επιθυμεί να φιλοξενήσει ξανά τις δύο αποστολές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών, οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια, με την Τεχεράνη να απειλεί να βυθίσει τα εχθρικά πλοία.

Επί του παρόντος, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει πως αρχίζουν ξανά οι συνομιλίες.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έστειλε το μήνυμα πως είναι στο χέρι του Ιράν να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε πως η κυβέρνηση Τραμπ Τραμπ απαιτεί, μεταξύ άλλων, να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.

 «Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.

Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, που έχει κλείσει de facto το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, ο Βανς είπε πως αναμένει η Τεχεράνη να το ανοίξει πλήρως με αντάλλαγμα τη συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός.

Η Τεχεράνη σημείωσε χθες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.


 

