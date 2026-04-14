Τζέι Ντι Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών»

«Σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του» καταγγέλλει το Ιράν

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, δήλωσε χθες Δευτέρα ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο, στις οποίες συμμετείχε προσωπικά, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί –μεταξύ άλλων– να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δε θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον. 

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες –επιπέδου άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες– με αξιωματούχους του Ιράν στο Πακιστάν, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ.

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δε θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δε θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.

«Ναυάγησαν» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν

Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

Η Τεχεράνη σημείωσε χθες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί.

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, που έχει κλείσει de facto το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, ο αντιπρόεδρος Βανς –που δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του να διεκδικήσει στο μέλλον την προεδρία–, είπε πως αναμένει η Τεχεράνη να το ανοίξει πλήρως με αντάλλαγμα τη συνέχιση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δυο εβδομάδων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε χθες ότι θα «καταστραφεί» οποιοδήποτε σκάφος «ταχείας επίθεσης» του Ιράν αποπειραθεί να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, την επιβολή του οποίου ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ.

Αποκλεισμός των ΗΠΑ: Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του        

Το Ιράν καταδίκασε χθες Δευτέρα τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» του αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ στοχοποιώντας ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν.

«Η επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν», τονίζει επιστολή του ιρανού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, του Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, με αποδέκτες τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτόν τον μήνα.

Το «παράνομο μέτρο αυτό αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας», συνεχίζει ο ιρανός διπλωμάτης.

Η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προφανώς επιδεινώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη ανάστατη περιφέρεια», τονίζει ο κ. Ιραβανί.

Τραμπ: Ανέβασε σκίτσο AI που τον παρουσιάζει σαν να είναι ο Χριστός

Σε χωριστή επιστολή του στον ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες, ο ιρανός πρεσβευτής αναφέρεται στην αξίωση της Τεχεράνης οι χώρες της περιοχής που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στα εδάφη τους να καταβάλουν «επανορθώσεις» διότι επέτρεψαν στον αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει «παράνομες ένοπλες επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων» στο ιρανικό έδαφος.

Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επανορθώσεων για κάθε υλική και ηθική βλάβη που υπέστη εξαιτίας των παράνομων ενεργειών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το κείμενο.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή, όχι μόνο επέτρεψαν στις ΗΠΑ να διεξαγάγει επιθέσεις εναντίον της χώρας του αλλά «σε κάποιες περιπτώσεις» οι πέντε χώρες διέπραξαν «οι ίδιες» τις επιθέσεις.

Οι πέντε αραβικές μοναρχίες, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, αρνούνται ότι πήραν μέρος στον πόλεμο.

Η ένοπλη σύρραξη ξέσπασε με τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καταστρέφοντας σειρά στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών στο έδαφος και σκοτώνοντας απροσδιόριστο αριθμό μελών των ενόπλων δυνάμεων και αμάχων.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε κατόπιν μεσολάβησης του Ισλαμαμπάντ εφαρμόζεται από την περασμένη εβδομάδα. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη απέτυχαν.
 

