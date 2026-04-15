Πυρηνικό οπλοστάσιο Ιράν: Η Τεχεράνη ανακτά θαμμένους πυραύλους!

Τι αποκαλύπτουν οι δορυφορικές εικόνες

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Το Ιράν ανασύρει θαμμένους πυραύλους του πυρηνικού οπλοστασίου (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τεχεράνη ανακτά θαμμένα πυραυλικά συστήματα κατά τη διάρκεια εκεχειρίας, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες.
  • Περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν άθικτοι μετά από επιθέσεις.
  • Η Ρωσία υποστηρίζει τις ιρανικές αποφάσεις σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο, προτείνοντας εναλλακτικές για τη μείωση του κινδύνου παραγωγής πυρηνικών όπλων.
  • Ο ΔΟΑΕ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν χωρίς επιθεωρητές δεν θα είναι αξιόπιστη.
  • ΗΠΑ και Ισραήλ ισχυρίζονται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά οι εξελίξεις παραμένουν ανησυχητικές.

Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων επανέρχεται το πυρηνικό και πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, το οποίο αποτέλεσε βασικό στόχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, εν μέσω εκεχειρίας η Τεχεράνη φέρεται να ανακτά πυραυλικά συστήματα που είχαν θαφτεί σε υπόγειες εγκαταστάσεις, την ώρα που η Ρωσία δηλώνει ότι στηρίζει κάθε απόφαση του Ιράν σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Θρίλερ με τα πυρηνικά του Ιράν -«Άδειασμα» Τραμπ από τις μυστικές υπηρεσίες

Δορυφορικές εικόνες: Ανάσυρση εκτοξευτών από υπόγεια τούνελ

Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις αξιοποιούν το «παράθυρο» της εκεχειρίας για να ανασύρουν εκτοξευτές πυραύλων από υπόγειες σήραγγες, όπου είχαν εγκλωβιστεί μετά από επιθέσεις.

Δορυφορικές εικόνες για την ανάκτηση πυραύλων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται το CNN, περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν άθικτοι, ακόμη και μετά από έναν μήνα σφοδρών συγκρούσεων.

Όπως αναφέρεται, πολλοί εκτοξευτές είχαν θαφτεί εξαιτίας στοχευμένων πληγμάτων στις εισόδους των υπόγειων εγκαταστάσεων και πλέον καταβάλλεται προσπάθεια επαναφοράς τους σε επιχειρησιακή κατάσταση.

Στο μικροσκόπιο και το πυρηνικό πρόγραμμα

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται εκ νέου στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ρωσία παρεμβαίνει ενεργά στη διπλωματική σκακιέρα, με τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Μόσχας προς την ιρανική πλευρά.

Η ρωσική πρόταση περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές:

-είτε τη μετατροπή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε καύσιμο χαμηλότερου βαθμού, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος παραγωγής πυρηνικού όπλου

-είτε τη μεταφορά και αποθήκευσή του εκτός Ιράν

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη για τα πυρηνικά του Ιράν και τη ρωσική πρόταση

«Θα δεχτούμε οποιαδήποτε απόφαση εξυπηρετεί την ιρανική πλευρά, βάσει των νόμιμων δικαιωμάτων της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

ΔΟΑΕ: «Χωρίς επιθεωρητές, δεν υπάρχει συμφωνία»

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν χωρίς τη συμμετοχή του ΟΗΕ και την παρουσία επιθεωρητών θα είναι κενή περιεχομένου.

«Το Ιράν διαθέτει ένα εκτεταμένο και φιλόδοξο πυρηνικό πρόγραμμα. Χωρίς επιθεωρήσεις, δεν θα υπάρχει πραγματική συμφωνία, αλλά η ψευδαίσθησή της», τόνισε.

ΗΠΑ και Ισραήλ: «Καταστράφηκε το πυρηνικό πρόγραμμα»

Από την πλευρά τους, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιμένουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πέτυχαν τον βασικό τους στόχο.

Με πυρηνικό Αρμαγεδώνα απειλούν Πούτιν και Μεντβέντεφ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι χωρίς την παρέμβασή του το Ιράν θα είχε ήδη αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις «Ανατέλλων Λιοντάρι» και «Λιοντάρι που βρυχάται» κατέστρεψαν τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και την ικανότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, οι εξελίξεις στο πεδίο και οι δορυφορικές αποκαλύψεις διατηρούν ανοιχτά τα ερωτήματα για την πραγματική έκταση των ζημιών και τις δυνατότητες του Ιράν να επανέλθει.
 

