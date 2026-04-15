Πυρηνικό οπλοστάσιο Ιράν: Η Τεχεράνη ανακτά θαμμένους πυραύλους!

Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων επανέρχεται το πυρηνικό και πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, το οποίο αποτέλεσε βασικό στόχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, εν μέσω εκεχειρίας η Τεχεράνη φέρεται να ανακτά πυραυλικά συστήματα που είχαν θαφτεί σε υπόγειες εγκαταστάσεις, την ώρα που η Ρωσία δηλώνει ότι στηρίζει κάθε απόφαση του Ιράν σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Δορυφορικές εικόνες: Ανάσυρση εκτοξευτών από υπόγεια τούνελ

Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις αξιοποιούν το «παράθυρο» της εκεχειρίας για να ανασύρουν εκτοξευτές πυραύλων από υπόγειες σήραγγες, όπου είχαν εγκλωβιστεί μετά από επιθέσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται το CNN, περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν άθικτοι, ακόμη και μετά από έναν μήνα σφοδρών συγκρούσεων.

Όπως αναφέρεται, πολλοί εκτοξευτές είχαν θαφτεί εξαιτίας στοχευμένων πληγμάτων στις εισόδους των υπόγειων εγκαταστάσεων και πλέον καταβάλλεται προσπάθεια επαναφοράς τους σε επιχειρησιακή κατάσταση.

Στο μικροσκόπιο και το πυρηνικό πρόγραμμα

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται εκ νέου στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ρωσία παρεμβαίνει ενεργά στη διπλωματική σκακιέρα, με τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Μόσχας προς την ιρανική πλευρά.

Η ρωσική πρόταση περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές:

-είτε τη μετατροπή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε καύσιμο χαμηλότερου βαθμού, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος παραγωγής πυρηνικού όπλου

-είτε τη μεταφορά και αποθήκευσή του εκτός Ιράν

«Θα δεχτούμε οποιαδήποτε απόφαση εξυπηρετεί την ιρανική πλευρά, βάσει των νόμιμων δικαιωμάτων της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

ΔΟΑΕ: «Χωρίς επιθεωρητές, δεν υπάρχει συμφωνία»

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν χωρίς τη συμμετοχή του ΟΗΕ και την παρουσία επιθεωρητών θα είναι κενή περιεχομένου.

«Το Ιράν διαθέτει ένα εκτεταμένο και φιλόδοξο πυρηνικό πρόγραμμα. Χωρίς επιθεωρήσεις, δεν θα υπάρχει πραγματική συμφωνία, αλλά η ψευδαίσθησή της», τόνισε.

ΗΠΑ και Ισραήλ: «Καταστράφηκε το πυρηνικό πρόγραμμα»

Από την πλευρά τους, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιμένουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πέτυχαν τον βασικό τους στόχο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι χωρίς την παρέμβασή του το Ιράν θα είχε ήδη αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις «Ανατέλλων Λιοντάρι» και «Λιοντάρι που βρυχάται» κατέστρεψαν τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και την ικανότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, οι εξελίξεις στο πεδίο και οι δορυφορικές αποκαλύψεις διατηρούν ανοιχτά τα ερωτήματα για την πραγματική έκταση των ζημιών και τις δυνατότητες του Ιράν να επανέλθει.

