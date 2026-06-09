Η Αμαλία Κωστοπούλου κι ο Τζέικ Μέντγουελ συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτος μετά τον γάμο τους, με την κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου να μοιράζεται νέες φωτογραφίες από το Instagram την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Μεσσηνία το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, σε μια τελετή με συγγενείς και φίλους, κι από τότε ταξιδεύει σε προορισμούς της Ιταλίας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται αυτήν τη στιγμή.

Το ταξίδι ξεκίνησε από τη χερσόνησο Μόντε Αρτζεντάριο στην περιοχή Πόρτο Έρκολε της Τοσκάνης. Εκεί οι δύο τους έκαναν βόλτες με σκάφος στα νερά της περιοχής και στη συνέχεια βρέθηκαν στη Ρώμη, όπου πέρασαν χρόνο εξερευνώντας την ιταλική πρωτεύουσα και τις γειτονιές της.

Η νέα ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου

Οι νέες εικόνες της Αμαλίας Κωστοπούλου

Στις πιο πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αμαλία Κωστοπούλου, η ίδια εμφανίζεται να περπατάει σε ένα τοπίο γεμάτο λουλούδια, με τη θάλασσα να φαίνεται στο βάθος. Το ακριβές σημείο δεν έχει αποκαλυφθεί, ενώ από τις αναρτήσεις της δεν προκύπτει αν βρίσκεται στην Ιταλία, στην Ελλάδα ή σε άλλο παραθαλάσσιο προορισμό.

Παράλληλα, η Αμαλία Κωστοπούλου ανέφερε και μια προσωπική εμπειρία που είχε με τον καφέ. Σε ανάρτησή της έγραψε «Ήπια καφέ για πρώτη φορά μετά από χρόνια και η καρδιά μου σφυροκοπά. Πώς πίνουν καθημερινά οι άνθρωποι; Νιώθω άρρωστη», περιγράφοντας την έντονη δυσφορία που ένιωσε μετά την κατανάλωσή του.

Το μήνυμα του Πέτρου Κωστόπουλου

Για τον γάμο της κόρης του, ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε μιλήσει πρόσφατα περιγράφοντας τη δική του εμπειρία από την ημέρα της τελετής.

«Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν…Ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια…Εσείς οι γυναίκες το χαίρεστε ακόμα πιο πολύ. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δε θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν της είπα αν θα παντρευτεί. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δε συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή», εξομολογήθηκε πρόσφατα ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου.