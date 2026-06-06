Κωστόπουλος για Αμαλία: «Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε μόνο άγχος»

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Γάμος Αμαλίας Κωστοπούλου: Η εξομολόγηση του Πέτρου Κωστόπουλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για το άγχος και τη συγκίνηση που ένιωσε κατά τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας, στην Πύλο.
  • Περιέγραψε την αμηχανία του πριν παραδώσει την κόρη του στον μέλλοντα σύζυγό της, Jake Medwell.
  • Τόνισε ότι δεν θεωρεί τον γάμο αυτοσκοπό, αλλά σημαντική την ανάπτυξη των παιδιών του ως ανεξάρτητους ανθρώπους.
  • Δεν άσκησε πίεση στην Αμαλία για τον γάμο, πιστεύοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να προκύπτουν από αληθινά συναισθήματα.
  • Η Αμαλία και ο Jake είχαν ήδη παντρευτεί πολιτικά στις ΗΠΑ και πραγματοποίησαν μια ρομαντική τελετή στην Ελλάδα.

Λίγες ημέρες μετά τον γάμο της κόρης του, ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματα που βίωσε εκείνη τη σημαντική στιγμή, περιγράφοντας το άγχος, τη συγκίνηση αλλά και τη φιλοσοφία που ακολουθεί ως πατέρας απέναντι στα παιδιά του.

Με αφορμή τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε ένα ονειρικό σκηνικό στην Πύλο, ο Πέτρος Κωστόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» της Κατερίνας Καραβάτου και μοιράστηκε σκέψεις και εικόνες από την ημέρα που συνόδευσε την κόρη του στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής της.

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Ο ίδιος δεν έκρυψε πως, παρά την εμπειρία και την ψυχραιμία που τον χαρακτηρίζουν, βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη αμηχανία και αγωνία λίγο πριν παραδώσει την κόρη του στον μέλλοντα σύζυγό της.

«Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν… Ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια… Εσείς οι γυναίκες το χαίρεστε ακόμα πιο πολύ».

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Κωστόπουλος για Αμαλία: «Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε μόνο άγχος»

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Κωστόπουλος εξήγησε πως ποτέ δεν αντιμετώπισε τον γάμο ως αυτοσκοπό για τα παιδιά του, υπογραμμίζοντας ότι εκείνο που είχε πάντοτε μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο ήταν να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους και ανεξάρτητους ανθρώπους.

«Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δε θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε».

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Όπως αποκάλυψε, δεν άσκησε ποτέ πίεση ούτε στην Αμαλία ούτε στις αδελφές της σχετικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου, καθώς θεωρεί πως τέτοιες αποφάσεις πρέπει να προκύπτουν μόνο μέσα από αληθινά συναισθήματα και προσωπική επιλογή.

«Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί με την κόρη του πριν φτάσουν στην τελετή, αποκαλύπτοντας πως η ένταση της στιγμής δεν άφηνε περιθώρια για πολλές κουβέντες.

«Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δε συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».

Κωστόπουλος για Αμαλία: «Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε μόνο άγχος»

Υπενθυμίζεται ότι η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το περασμένο Σάββατο στο Κάστρο της Πύλου, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους που ταξίδεψαν από διάφορα μέρη του κόσμου για να γιορτάσουν μαζί τους τη χαρούμενη αυτή ημέρα.

Το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο επέλεξε να πραγματοποιήσει και μια ξεχωριστή τελετή στην Ελλάδα, ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης μπροστά στα αγαπημένα του πρόσωπα σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και ρομαντικό σκηνικό.

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