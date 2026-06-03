Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Ταξίδι του μέλιτος στην Τοσκάνη

Λίγες ώρες μετά τους τριήμερους εορτασμούς για τον γάμο τους που έλαβε χώρα στην Πύλο, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ πραγματοποίησαν την πρώτη τους ρομαντική απόδραση σε μαγικό προορισμό.

Μετά το παραμυθένιο σκηνικό που στήθηκε για τρεις ολόκληρες ημέρες στη Μεσσηνία, το νιόπαντρο ζευγάρι αναχώρησε για τη γειτονική Ιταλία για τον μήνα του μέλιτος και συγκεκριμένα, βρέθηκε στην Τοσκάνη.

Ο πρώτος χορός της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ την ημέρα του γάμου τους στην Πύλο/Φωτογραφία Instagram

Η Τοσκάνη αποτελεί έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς για honeymoon, ενώ παράλληλα βρίσκεται δίπλα στη χώρα μας.

Οι πρώτες εικόνες από το ταξίδι τους είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Αμαλία και Τζέικ επέλεξαν ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο με θέα το αρχιπέλαγος της Τοσκάνης, νοτιοδυτικά της Σιένα. Το ξενοδοχείο που ονομάζεται Hotel il Pellicano, βρίσκεται χτισμένο επάνω σε γκρεμό, μπροστά στη θάλασσα, διαθέτει ένα υπέροχο εστιατόριο με θέα που μαγεύει, διαθέτει πισίνα και εντυπωσιακά μπαλκόνια με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το κόστος ανά βράδυ για αυτή την περίοδο ανέρχεται στα 1558 ευρώ το βράδυ.

Δες φωτογραφίες που ανέβασαν στα social media:

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν αυτός είναι ο πρώτος και τελευταίος προορισμός τους ζευγαριού ή αν το ταξίδι τους θα συνεχιστεί σε κάποιο άλλο μέρος.