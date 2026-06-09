Μελέτη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές του Μαροσούλη με την κόρη τους στην πισίνα!

Το οικογενειακό στιγμιότυπο που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεονώρα Μελέτη ισορροπεί ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οικογενειακή ζωή.
  • Μοιράστηκε τρυφερό βίντεο με τον σύζυγό της Θοδωρή Μαροσούλη και την κόρη τους στην πισίνα.
  • Το βίντεο συγκίνησε τους followers, αναδεικνύοντας τη σημασία των οικογενειακών στιγμών.
  • Η Μελέτη έχει αναφερθεί στις προκλήσεις του συνδυασμού καριέρας και μητρότητας.
  • Το ζευγάρι προσπαθεί να δίνει προτεραιότητα στην κόρη του παρά τις απαιτήσεις της δουλειάς.

Η Ελεονώρα Μελέτη μπορεί να βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα σε Αθήνα και Βρυξέλλες λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο η οικογένειά της παραμένει πάντα η απόλυτη προτεραιότητά της.

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Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα στην απαιτητική επαγγελματική της καθημερινότητα και τον χρόνο που αφιερώνει στον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, και την κόρη τους, Αλεξάνδρα.

 

Πρόσφατα, η Ελεονώρα Μελέτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο που της έστειλε ο σύζυγός της, όσο εκείνη βρισκόταν εκτός Ελλάδας για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Θοδωρής Μαροσούλης απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στην πισίνα μαζί με την κόρη τους, με τους δυο τους να περνούν δημιουργικό και ποιοτικό χρόνο παρέα.

Το βίντεο συγκίνησε τους followers της παρουσιάστριας και πολιτικού, καθώς αποτυπώνει με τον πιο απλό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας που, παρά τις απαιτήσεις της δουλειάς και τα συχνά ταξίδια, βρίσκει πάντα τρόπους να παραμένει δεμένη.

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Η ίδια άλλωστε δεν κρύβει ποτέ πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη ζωή της η μητρότητα και η οικογένεια. Σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει πολλές φορές για τις προκλήσεις που συνοδεύουν τον συνδυασμό καριέρας και οικογενειακής ζωής, αλλά και για τη στήριξη που δέχεται από τον σύζυγό της.

Μιλώντας στο παρελθόν στη Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube, η Ελεονώρα Μελέτη είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά τους αυτή την περίοδο: «Ο Θοδωρής έχει μείνει πίσω στην Αθήνα αλλά δεν είναι άπραγος. Ξυπνάει το πρωί, πηγαίνει στο δικό του γραφείο, έχει τις δικές του επιχειρήσεις, τις δικές του δουλειές, πηγαινοέρχεται και αυτός. Τώρα περνάμε μια φάση με τον Θοδωρή, που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός από την Αθήνα».

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Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τα απαιτητικά προγράμματα που ακολουθούν, το ζευγάρι φαίνεται να έχει βρει τις ισορροπίες του, φροντίζοντας να δίνει πάντα προτεραιότητα στην κόρη του και στις οικογενειακές στιγμές που τους ενώνουν.

Οι εικόνες από την καθημερινότητά τους αποτελούν συχνά μια υπενθύμιση ότι, ακόμα και μέσα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα, οι πιο απλές στιγμές είναι τελικά και οι πιο πολύτιμες.
 

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