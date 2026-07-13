Ο Σαμ Νιλ, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε διεθνώς με τον δρ Άλαν Γκραντ στις ταινίες Jurassic Park, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, ανακοινώνοντας ότι ο θάνατός του σημειώθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η οικογένεια ανέφερε ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό του δικούς του ανθρώπους και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της μέχρι να δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Στις ανακοινώσεις που δημοσιοποιήθηκαν επισημάνθηκε επίσης ότι, παρότι η απώλεια ήταν αιφνίδια, ο Σαμ Νιλ ήταν απαλλαγμένος από τον καρκίνο.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Σαμ Νιλ αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη, η ευρύτερη οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει τον θάνατό του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Η απώλειά του ήταν αιφνίδια και απροσδόκητη, ωστόσο παρηγοριά αποτελεί το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του ιδιωτικού νοσοκομείου St Vincent’s για την εξαιρετική φροντίδα που του παρείχε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν αργότερα. Προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την ανείπωτη απώλεια».

Η μάχη του Σαμ Νιλ με τον καρκίνο

Ο Σαμ Νιλ είχε αποκαλύψει το 2023 ότι αντιμετώπιζε αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων, μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε υποβληθεί σε μακροχρόνια θεραπεία και, όταν κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματά του με τίτλο Did I Ever Tell You About This?, η ασθένεια βρισκόταν σε ύφεση.

Για τον θάνατο είχε μιλήσει ο ίδιος το 2023 στον Guardian, λέγοντας: «Δε φοβάμαι τον θάνατο... απλώς θα με ενοχλούσε. Θα ήθελα ακόμη δέκα ή είκοσι χρόνια ζωής. Έχουμε φτιάξει όμορφες βεράντες, έχουμε ελιές και κυπαρίσσια και θέλω να τα δω να μεγαλώνουν. Θέλω επίσης να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν. Όσο για τον θάνατο; Δε με απασχολεί ιδιαίτερα».

.Στο ίδιο πλαίσιο είχε αναφερθεί και στην προοπτική αποχώρησης από την εργασία του, σημειώνοντας: «φοβόταν» κάθε προοπτική συνταξιοδότησης. «Εν μέρει έχει να κάνει με το γεγονός ότι κατάγομαι από ένα μικρό μέρος, το πιο άγνωστο μέρος στον κόσμο, όσο πιο μακριά από οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να βρεθεί, και μου ζητήθηκε να κάνω κάτι με διεθνή διάσταση. Πόσο απίστευτα δελεαστικό είναι αυτό;»

Το μήνυμα του Άντονι Αλμπανέζε για τον Σαμ Νιλ

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε τον τίμησε με δημόσια ανάρτηση στο X.

Ο Άντονι Αλμπανέζε έγραψε: «Ο Σαμ Νιλ πρωταγωνίστησε σε τόσες αγαπημένες αυστραλιανές ιστορίες και κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Αυστραλών. Με ειρωνικό και ξηρό χιούμορ, στοχαστικός και λακωνικός, ο Σαμ πάλεψε την ασθένεια με την ίδια αξιοπρέπεια, χιούμορ και πεποίθηση που έδιναν δύναμη σε κάθε του ερμηνεία. Θα τον θρηνήσουμε πολύ και θα τον θυμόμαστε για καιρό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Sam Neill starred in so many beloved Australian stories and he earned a special place in Australian hearts.



Wry and dry, thoughtful and laconic, Sam fought illness with the same dignity, humour and conviction that gave strength to his every performance.



He will be much… — Anthony Albanese (@AlboMP) July 13, 2026

Η πορεία του Σαμ Νιλ από τη Βόρεια Ιρλανδία στη διεθνή αναγνώριση

Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε το 1947 στο Όμα ή Ομάγκ της Βόρειας Ιρλανδίας με το όνομα Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ. Η μητέρα του ήταν Αγγλίδα κι ο πατέρας του Νεοζηλανδός αξιωματικός του βρετανικού στρατού. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1954.

Σε ηλικία 12 ετών αποφάσισε να χρησιμοποιεί το όνομα Sam. Για την επιλογή αυτή είχε πει: «Διαπίστωσα ότι κινούμουν πιο άνετα στον κόσμο ως Σαμ. Το Νάιτζελ δεν ταιριάζει εύκολα στις περισσότερες περιπτώσεις. Φανταστείτε να είστε ηθοποιός του κινηματογράφου με το όνομα Νάιτζελ Νιλ».

Σπούδασε στο Κράιστσερτς και ξεκίνησε αρχικά τη Νομική, την οποία εγκατέλειψε έπειτα από μια δύσκολη περίοδο σπουδών που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει «καταστροφική». Στη συνέχεια στράφηκε στην υποκριτική, εμφανίστηκε σε παραγωγές του Πανεπιστημίου του Καντέρμπουρι και αργότερα μετακόμισε στο Ουέλλινγκτον για να ενταχθεί στο Downstage Theatre ως επαγγελματίας ηθοποιός, με αμοιβή 35 δολάρια την εβδομάδα και φαγητό από την κουζίνα του θεάτρου.

Ο πρώτος ρόλος που τον ανέδειξε ήταν στην ταινία «Sleeping Dogs» το 1977, η πρώτη νεοζηλανδική παραγωγή που προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολούθησαν συμμετοχές στα «My Brilliant Career», «Omen III», «Possession», «Evil Angels», «The Hunt for Red October» και «Ivanhoe».

Jurassic Park, The Piano και πάνω από 150 συμμετοχές

Η διεθνής καταξίωση ήρθε το 1993 με δύο ρόλους που σημάδεψαν την καριέρα του: ως Άλισντερ Στιούαρτ στο «Το Πιάνο» της Τζέιν Κάμπιον και ως δρ Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Για τον ρόλο στο «Jurassic Park» έχει καταγραφεί ότι αρχικά είχε προταθεί ή προσφερθεί στον Χάρισον Φορντ.

Ο Νιλ επέστρεψε στον ίδιο χαρακτήρα στα Jurassic Park III και Jurassic World Dominion. Στη διάρκεια μιας καριέρας που ξεπέρασε τις πέντε δεκαετίες, συμμετείχε σε περισσότερες από 150 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ανάμεσά τους οι «Dead Calm», «The Jungle Book», «In the Mouth of Madness», «Event Horizon», «Bicentennial Man», «The Dish», «Peter Rabbit», καθώς και οι σειρές «Peaky Blinders», «The Twelve» και «The Tudors». Είχε επίσης εμφανιστεί σε επεισόδια των «The Simpsons» και «Rick and Morty».

Το 2016 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Hunt for the Wilderpeople» του Τάικα Γουαϊτίτι, γεγονός που οδήγησε και σε μικρές εμφανίσεις στις ταινίες «Thor: Ragnarok» και «Thor: Love and Thunder».

Είχε ακόμη προταθεί για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στη μίνι σειρά «Reilly, Ace of Spies», ενώ υπήρξε ένας από τους βασικούς υποψήφιους για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ πριν αυτός καταλήξει στον Τίμοθι Ντάλτον.

Το οινοποιείο Two Paddocks κι η οικογένεια που αφήνει πίσω

Παράλληλα με την υποκριτική, ο Σαμ Νιλ ανέπτυξε το αγρόκτημα και οινοποιείο Two Paddocks στην περιοχή Central Otago της Νέας Ζηλανδίας. Για αυτή τη δραστηριότητα είχε πει ότι είναι «μια επιχείρηση που καταναλώνει εξωφρενικά πολύ χρόνο και χρήμα. Δεν θα το έκανα αν δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό και διασκεδαστικό, και με εκνευρίζει πού και πού».

Είχε δώσει στα ζώα του ονόματα συναδέλφων του, ανάμεσά τους η Λόρα Ντερν, η Κάιλι Μινόγκ και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ.

Το 1991 τιμήθηκε με το παράσημο του Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για την προσφορά του στην υποκριτική. Το 2007 αναγορεύτηκε Διακεκριμένος Συντρόφος του Τάγματος Αξίας της Νέας Ζηλανδίας (DCNZM) και το 2022 αποδέχθηκε τη μετατροπή της ανώτατης τιμητικής διάκρισης σε ιπποσύνη, αποκτώντας τον τίτλο «Sir».

Ο Σαμ Νιλ αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια. Τα παιδιά του είναι ο Άντριου, ο οποίος δόθηκε για υιοθεσία όταν ο Νιλ ήταν στα είκοσί του και επανενώθηκε μαζί του το 1994, ο Τιμ από τη σχέση του με τη Λίζα Χάροου, η Έλενα από τη σχέση του με τη Νορίκο Γουατανάμπε και η Μάικο, κόρη της Γουατανάμπε από τον πρώτο της γάμο, την οποία είχε υιοθετήσει ο ηθοποιός.

Ο ίδιος είχε περιγράψει την οικογενειακή του ζωή ως «κάπως τυχαία» λόγω της καριέρας του.