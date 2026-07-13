Ελένη Μενεγάκη: Τα «έσπασε» σε πριβέ γλέντι στη Νάξο!

Στη Νάξο βρέθηκε τις τελευταίες μέρες τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια λατρεύει το νησί των Κυκλάδων και απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί σε ένα παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι.

Η Ελένη Μενεγάκη, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες είχε ταξιδέψει στο Αμάλφι της Ιταλίας, συνέχισε τις διακοπές της σε ελληνικό προορισμό.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, βρέθηκε στο πάρτι που διοργάνωσε ο επιχειρηματίας Αντώνης Πιτταράς στην ξενοδοχειακή μονάδα του Laguna Coast Foundation, όπου το γλέντι είχε έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα, με ζωντανή μουσική, νησιώτικα τραγούδια και χορούς.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε ο οικοδεσπότης στο Instagram, η παρουσιάστρια εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα, χαμογελαστή και ευδιάθετη. Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας έχουν φιλικές σχέσεις και φυσικά, δε θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκλησή του να τη φιλοξενήσει στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο του.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Ελένη Μενεγάκη σηκώθηκε από τη θέση της και δε σταματούσε να τραγουδά και να χτυπά παλαμάκια στους ρυθμούς της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής.

Η ανάρτηση

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Νάξο μου αγαπημένη, φεύγω γεμάτη από χαρά και αναμνήσεις! @antonispittaras σ’ ευχαριστώ για την εξαιρετική φιλοξενία, εξάλλου το νησί σας φημίζεται γι’ αυτό! Εις το επανιδείν!», εκφράζοντας την αγάπη της για το κυκλαδίτικο νησί και ευχαριστώντας δημόσια για τη φιλοξενία που δέχθηκε.

Ποιος είναι ο Αντώνης Πιτταράς - Το όραμα του Laguna Coast

Ο Αντώνης Πιτταράς, με καταγωγή από τη Νάξο και διεθνή εμπειρία στον χώρο του yachting, επέστρεψε στο νησί για να υλοποιήσει το όραμά του δημιουργώντας το Laguna Coast Resort. Το πολυτελές συγκρότημα, που συνδυάζει υψηλή αισθητική, βιωσιμότητα, γαστρονομία και τέχνη, έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση από κορυφαία μέσα όπως τα Condé Nast, Forbes, National Geographic και New York Times, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη της Νάξου ως προορισμού υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, μέσα από το Laguna Coast Foundation, ο Πιτταράς προωθεί δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το resort αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στις Κυκλάδες, προσελκύοντας διεθνείς επισκέπτες και προσωπικότητες.



