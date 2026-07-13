Κρήτη: Μποξέρ ταξίδεψε από τη Γερμανία για να ξυλοκοπήσει την πρώην του

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Πηγή: Φωτογραφία με τη χρήση ΑΙ
Κρήτη: Ταξίδεψε Από Τη Γερμανία Για Να Δείρει Την Πρώην Του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 25χρονη Γερμανίδα τουρίστρια ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της σε ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα, Κρήτης.
  • Ο δράστης, 27 ετών, ταξίδεψε από τη Γερμανία μετά από πληροφορίες για την τοποθεσία της πρώην του μέσω κοινού email.
  • Ο 19χρονος νυν σύντροφος της γυναίκας προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο δράστης τον χτύπησε και εισήλθε στη σουίτα.
  • Η 25χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο δράστης συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να φύγει από το νησί.
  • Ο 27χρονος αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη και θα απολογηθεί την Τρίτη.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στης Αμμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης μια 25χρονη Γερμανίδα τουρίστρια από τον πρώην σύντροφό της. 

Οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και όταν έφτασαν στο ξενοδοχείο, βρήκαν την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση, να μην μπορεί να μιλήσει και να ανασάνει. Χτυπημένος ήταν και ο 19χρονος Γερμανός φίλος της. 

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Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες η 25χρονη είχε δεσμό με έναν 27χρονο συμπατριώτης της, με τον οποίο χώρισε μετά από έξι χρόνια σχέσης τον περασμένο Φεβρουάριο. 

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Μετά τον χωρισμό τους εκείνος φέρεται να ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη, όπου και εκπαιδεύτηκε στο kick boxing, ενώ η γυναίκα προχώρησε τη ζωή της. Ήρθε λοιπόν για διακοπές στην Αμμουδάρα με τον νέο σύντροφό της, πιστεύοντας ότι έχει τελειώσει με τον πρώην της. 

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Ξέχασε όμως ότι είχαν ένα κοινό λογαριασμό email, μέσω του οποίου ο 27χρονος ενημερωνόταν για κάποιες κινήσεις της. 

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Έτσι όταν παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ζήτησε η παράδοση να γίνει στη σουίτα 604 του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αμμουδάρα. Ο 27χρονος έμαθε έτσι πού βρισκόταν, πήρε το πρώτο αεροπλάνο και ήρθε στην Κρήτη. 

Σύμφωνα με το cretalive.gr, νοίκιασε μέσω Airbnb ένα δωμάτιο για τέσσερις μέρες, βρήκε το ξενοδοχείο, όπου έμενε η πρώην σύντροφός του, εντόπισε τη σουίτι και μπούκαρε μέσα από την περίφραξη της πισίνας. 

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Ο 19χρονος νυν σύντροφος της γυναίκας προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο 27χρονος boxer τον έβγαλε νοκ άουτ. Όταν συνήλθε μετά από λίγο, άκουσε τα ουρλιαχτά της συντρόφου του, την οποία χτυπούσε με απίστευτη βαναυσότητα ο πρώην της. 

Κόσμος μαζεύτηκε έξω από τη σουίτ ακούγοντας τις φωνές, με τον 27χρονο να καταφέρνει να διαφύγει. Αστυνομικοί του Α.Τ Μαλεβιζίου κατάφεραν να τον εντοπίσουν μία ώρα αργότερα και τον συνέλαβαν την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από το νησί, με τη βαλίτσα στο χέρι. 

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Ο άνδρας, φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν είχε σκοπό να χτυπήσει την πρώην σύντροφό του, αλλά ήθελε μόνο να της μιλήσει. Φέρεται επίσης να είπε ότι τον είχε χωρίσει με ένα email και δεν του είχε δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. 

Φέρεται τέλος να παραδέχθηκε ότι κακώς πήδηξε τον φράχτη της πισίνας για να την προσεγγίσει και να της ζητήσει να μιλήσουν. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 27χρονου, η νεαρή γυναίκα γλίστρησε στον χώρο της πισίνας και έπεσαν μαζί, ενώ επιμένει πως ποτέ δεν την κλώτσησε όπως καταγγέλλει εκείνη.

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Ο νεαρός Γερμανός αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

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