Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάτμιντον

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες, Κυριακή, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. 

Πάρκο Γουδή: Περιορίστηκε η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα μέσα στο κτίριο του Θεάτρου Μπάτμιντον. Μέρος της σκεπής κατέρρευσε, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν. 

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 την Κυριακή στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 την Κυριακή στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση παρείχαν συνδρομή εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Λόγω των πυκνών καπνών από τη φωτιά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους

Λόγω των πυκνών καπνών από τη φωτιά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτιριακό συγκρότημα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.

Από τη φωτιά κατέρρευσε η σκεπή του παλιού Θεάτρου Μπάντμιντον και προκλήθηκαν ολοκληρωτικές καταστροφές

Από τη φωτιά κατέρρευσε η σκεπή του παλιού Θεάτρου Μπάντμιντον και προκλήθηκαν ολοκληρωτικές καταστροφές

Παράλληλα, πραγματοποιούνταν διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης.

Τελικά οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα. 

Η φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντιμιντο τέθηκε υπό έλεγχο στη 01:00 τα ξημερώματα

Η φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντιμιντο τέθηκε υπό έλεγχο στη 01:00 τα ξημερώματα

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο εσωτερικό του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους. Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους. 

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
 

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