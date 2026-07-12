Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ο ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται ακόμη δύο άτομα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας 59χρονος εγκαυματίας κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.
  • Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία σοβαρά εγκαυματίες.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε συνεργείο βαρέων οχημάτων το πρωί της Πέμπτης (9/7).
  • Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου με προπάνιο, αντιμετωπίζοντας ποινικές διώξεις.
  • Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις αιτίες της φωτιάς από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, κατέληξε σήμερα το πρωί. 

Πρόκειται για έναν 59χρονο άνδρα ο οποίος έφερε εγκαύματα στο 90% του σώματός του και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, κατέληξε σήμερα το πρωί. 

Υπενθυμίζεται, ότι η φωτιά είχε ξεσπάσει το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε συνεργείο βαρέων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο.


Ασπρόπυργος: Ξέσπασε Φωτιά Την Ώρα Αυτοψίας Του Star - Video

Την ίδια ημέρα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και εξερράγη. Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα, του εμπρησμού και της έκρηξης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Επίσης, ασκήθηκε δίωξη και για δύο πλημμελήματα: της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

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