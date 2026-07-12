Ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, κατέληξε σήμερα το πρωί.

Πρόκειται για έναν 59χρονο άνδρα ο οποίος έφερε εγκαύματα στο 90% του σώματός του και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Υπενθυμίζεται, ότι η φωτιά είχε ξεσπάσει το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε συνεργείο βαρέων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο.

Την ίδια ημέρα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και εξερράγη. Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα, του εμπρησμού και της έκρηξης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Επίσης, ασκήθηκε δίωξη και για δύο πλημμελήματα: της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.