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Ασπρόπυργος: Ξέσπασε Φωτιά Την Ώρα Αυτοψίας Του Star - Video

Ο Βαγγέλης Γκούμας ειδοποίησε την Πυροσβεστική

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026
11.07.26, 23:52
Ελλαδα

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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΦΩΤΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
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Ασπρόπυργος Φωτιά
11.07.26, 23:07
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Ασπρόπυργος: Ξέσπασε Φωτιά Την Ώρα Αυτοψίας Του Star
Πάτρα - γατάκι διάσωση από πηγάδι
09.07.26, 22:07
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08.07.26, 21:07
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