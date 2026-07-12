Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 18:35 Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα
12.07.26 , 18:00 Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Πλατάνια Ωρωπού
12.07.26 , 17:31 Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ - «Κλειστά» λέει η Τεχεράνη
12.07.26 , 17:04 Σοφία Βεργκάρα: Mε κόκκινο μπικίνι και άψογη σιλουέτα στα 54 γενέθλιά της
12.07.26 , 16:16 Βαλαβάνη – Μόργκαν: Βάφτισαν τον γιο τους με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη
12.07.26 , 16:01 Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ο ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες
12.07.26 , 16:00 Τι πρέπει να τρώμε πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση;
12.07.26 , 15:57 Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της
12.07.26 , 15:43 Θάνατος 21χρονου: Ντοκουμέντο Star με 21 πυροβολισμούς
12.07.26 , 15:35 Marfin: Αναζητούν και τα υπόλοιπα μέλη της «ομάδας κρούσης»
12.07.26 , 15:18 Άννα Ζηρδέλη: «Μπορεί να φάω και τους τοίχους, είμαι τόσο κοιλιόδουλη!»
12.07.26 , 14:50 Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
12.07.26 , 14:30 Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους
12.07.26 , 14:00 Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη άμεσα
12.07.26 , 14:00 Γάμος χωρίς ερωτική έλξη: Τα red flags που σου λένε ότι έχει έρθει το τέλος
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Πλατάνια Ωρωπού
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής
Βαλαβάνη – Μόργκαν: Βάφτισαν τον γιο τους με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 18:00 την Κυριακή (12/7) στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Πλατάνια Ωρωπού

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ενημερώνοντάς τους να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΜΗΝΥΜΑ 112
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στον Ωρωπό
Ελλαδα
Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Πλατάνια Ωρωπού
Φωτιά Ασπρόπυργος
Ελλαδα
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ο ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες
Μέτρα ασφάλειας για την προσαγωγή αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο
Ελλαδα
Θάνατος 21χρονου: Ντοκουμέντο Star με 21 πυροβολισμούς
marfin εμπρησμός
Ελλαδα
Marfin: Αναζητούν και τα υπόλοιπα μέλη της «ομάδας κρούσης»
jet ski
Ελλαδα
Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία
Στρατιωτικές Σχολές: Το βίντεο του ΓΕΕΘΑ
Ελλαδα
Οι στρατιωτικές σχολές σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης
σεισμογράφοι
Ελλαδα
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας αισθητός και στην Αττική
πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλαδα
Αντίστροφη μέτρηση για Μηχανογραφικό και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής
χωριά Εύβοια
Ελλαδα
Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top