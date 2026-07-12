Ford Kuga FΗΕV: Τα προσόντα και η νέα τιμή

Το Ford Kuga FHEV αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του, συνδυάζονταςτην προηγμένη υβριδική τεχνολογία με την πολυμορφικότητα και τον SUV χαρακτήρα. Στην καρδιά του βρίσκεται κινητήρας 2,5 λίτρων συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, καθώς και με μία μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 1,1 kWh που επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε εξωτερική πηγή για τη φόρτισή της.

Ο 4κύλινδρος κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν. Με την συνδυαστική του απόδοση να ανέρχεται στους 183 ίππους, το υβριδικό αυτό σύστημα προσφέρει όχι μόνο άμεση επιτάχυνση και ομαλή λειτουργία, αλλά και κίνηση για το 64% των καθημερινών διαδρομών αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, έχοντας στο πλευρό του ένα αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα και ευκολία στην οδήγηση σε όλες τις συνθήκες.

Η ευρύχωρη καμπίνα του, οι άνετοι χώροι για όλους τους επιβάτες και τα συρόμενα πίσω καθίσματα εξασφαλίζουν εύκολη προσαρμογή του εσωτερικού στις εκάστοτε ανάγκες, αυξάνοντας είτε τον χώρο για τα πόδια είτε τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών. Έτσι, το υβριδικό Ford Kuga ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις χωροταξικές απαιτήσεις της καθημερινότητας αλλά και στις μεταφορικές ανάγκες ολόκληρης της οικογένειες στα μεγάλα ταξίδια, προσφέροντας κορυφαία λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή 31.494€, το Ford Kuga FHEV τοποθετείται στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία ακόμη πιο προσιτή για όλους εκείνους που αναζητούν σήμερα ένα εξαιρετικά αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό SUV. Ταυτόχρονα, παρά τον κυβισμό των 2,5 λίτρων, το νέο φορολογικό πλαίσιο διαμορφώνει την ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) στα 2.000€, ενώ και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης περιορίζεται στα μόλις 100€. Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO2 που φτάνουν μόλις τα 122 gr/km, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά, ολοκληρώνοντας ένα πακέτο που καθιστά το Ford Kuga FHEV μία από τις πιο συμφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων SUV.