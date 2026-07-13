Ταϊλάνδη: «Ακούγαμε ουρλιαχτά» - Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά σε μπαρ

Ξύπνησαν μνήμες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Sakchai Lalit)
Τουλάχιστον 27 νεκροί από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη σκότωσε τουλάχιστον 27 ανθρώπους και τραυμάτισε 63, με 22 σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό μαγαζί κοντά στη Μπανγκόκ.
  • Υποψίες για κλειστή ή αποκλεισμένη έξοδο κινδύνου, καθώς θύματα βρέθηκαν κοντά σε αυτή.
  • Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού και ουρλιαχτά, με κόσμο να τρέχει τυλιγμένος στις φλόγες.
  • Η αιτία της φωτιάς και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε διερευνώνται.

Μνήμες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά ξύπνησαν στην Ταϊλάνδη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ και σκότωσε 27 νέους ανθρώπους.  

Η φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε νυχτερινό μαγαζί σε προάστιο της Μπανγκόκ το βράδυ της Κυριακής και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. «Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων», εξήγησε στον Τύπο ο κυβερνήτης της πόλης, ο οποίος έκανε λόγο για 27 νεκρούς και 63 τραυματίες που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους 22 σε κρίσιμη κατάσταση. 

 

 

Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο κινδύνου, κάτι που εγείρει υποψίες στις αρχές πως ήταν αποκλεισμένη ή κλειδωμένη, κατά τον ίδιο. 

Οι εικόνες που περιγράφουν μάρτυρες της τραγωδίας προκαλούν τρόμο. Τουρίστας ανέφερε πως άκουγε «ουρλιαχτά στο εσωτερικό», προσθέτοντας πως «επικρατούσε χάος». Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου έχει αποτυπωθεί η φρίκη που έζησαν οι θαμώνες: κόσμος έτρεχε πανικόβλητος τυλιγμένος στις φλόγες και φωνάζοντας. 

 

 

 

 

Ταϊλάνδη: «Είδα καπνό να βγαίνει από το μπαρ» - Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά 

Μάρτυρας κατέθεσε ότι πήγε για ποτό στο συγκεκριμένο μπαρ γύρω στις 22:00, όταν αντιλήφθηκε καπνό να βγαίνει από το μπαρ. 

Παρόντες μουσικοί είπαν πως είδαν «καπνό να βγαίνει από διακόπτη κοντά στη σκηνή» προτού «κοπεί το ρεύμα και σημειωθεί έκρηξη». 

 

 

Τα περισσότερα θύματα, επάνω στον πανικό τους, έτρεξαν προς το βάθος του καταστήματος όπου βρίσκονταν οι τουαλέτες για να σωθούν, όμως ο καπνός γέμισε γρήγορα τον χώρο και βρήκαν τραγικό θάνατο.  

Τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό διερεύνηση.  

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