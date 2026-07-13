Μνήμες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά ξύπνησαν στην Ταϊλάνδη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ και σκότωσε 27 νέους ανθρώπους.

Η φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε νυχτερινό μαγαζί σε προάστιο της Μπανγκόκ το βράδυ της Κυριακής και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. «Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων», εξήγησε στον Τύπο ο κυβερνήτης της πόλης, ο οποίος έκανε λόγο για 27 νεκρούς και 63 τραυματίες που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους 22 σε κρίσιμη κατάσταση.

Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο κινδύνου, κάτι που εγείρει υποψίες στις αρχές πως ήταν αποκλεισμένη ή κλειδωμένη, κατά τον ίδιο.

Οι εικόνες που περιγράφουν μάρτυρες της τραγωδίας προκαλούν τρόμο. Τουρίστας ανέφερε πως άκουγε «ουρλιαχτά στο εσωτερικό», προσθέτοντας πως «επικρατούσε χάος». Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου έχει αποτυπωθεί η φρίκη που έζησαν οι θαμώνες: κόσμος έτρεχε πανικόβλητος τυλιγμένος στις φλόγες και φωνάζοντας.

💔 27 dead and 18 injured as tragedy strikes Bangkok nightlife



Late last night, a massive fire engulfed the popular entertainment venue "Rong Beer at Ladprao" near the Ladprao Intersection. Emergency services responded around midnight to a fierce blaze, with thick smoke and… pic.twitter.com/vuPsMO7eZn — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 12, 2026

🇹🇭🚨‼️ INSANE FIRE IN BANGKOK CLUB!



Flames shot 20 meters (65 feet) out of the entrance. People inside had no chance.



Unfortunately, at least 29 dead.



What caused such a raging fire shooting into the streets? That’s insane. pic.twitter.com/5PvKd25wrG — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 12, 2026

Ταϊλάνδη: «Είδα καπνό να βγαίνει από το μπαρ» - Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Μάρτυρας κατέθεσε ότι πήγε για ποτό στο συγκεκριμένο μπαρ γύρω στις 22:00, όταν αντιλήφθηκε καπνό να βγαίνει από το μπαρ.

Παρόντες μουσικοί είπαν πως είδαν «καπνό να βγαίνει από διακόπτη κοντά στη σκηνή» προτού «κοπεί το ρεύμα και σημειωθεί έκρηξη».

🚨 SENSITIVE FOOTAGE: Distressing footage shows survivors scrambling to escape a deadly fire at a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district.

Reports say 27 people have died and many others were injured as authorities investigate.#Bangkok #Thailand #Fire #BreakingNews #Emergency https://t.co/jR3BdURx96 pic.twitter.com/iuM3Z9rQX2 — Rosa News Official (@Mirha1206) July 12, 2026

Τα περισσότερα θύματα, επάνω στον πανικό τους, έτρεξαν προς το βάθος του καταστήματος όπου βρίσκονταν οι τουαλέτες για να σωθούν, όμως ο καπνός γέμισε γρήγορα τον χώρο και βρήκαν τραγικό θάνατο.

Τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό διερεύνηση.