Η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Πελοπόννησο, κάνοντας βόλτα με φουσκωτό σκάφος στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, μέσω Instagram, φωτογραφίες από την εξόρμησή τους, ανάμεσά τους και ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της.

Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης εικόνες της Δέσποινας Βανδή από το σκάφος, όπου εμφανίζεται με το πάνω μέρος του μαγιό της, καθώς και στιγμές από τη θαλάσσια εκδρομή τους.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Δέσποινα Βανδή έγραψε: «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι! Να περνάτε όμορφα».

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Οι φωτογραφίες καταγράφουν το καταγάλανο τοπίο, τη βόλτα με το φουσκωτό και την κοινή τους στιγμή πάνω στο σκάφος. Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από το τραγούδι Paradise των Sade, ενώ ο τίτλος μίας από τις σχετικές αναφορές για το ζευγάρι ήταν: «Είσαι δικός μου, είμαι δική σου, είμαστε στον Παράδεισο».

To τραγούδι των Sade που αφιέρωσε η Δέσποινα στον Βασίλη

Από την Επίδαυρο στις διακοπές στην Πελοπόννησο

Πριν από τη θαλάσσια εξόρμηση, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκαν στην Επίδαυρο για την παράσταση "Βάκχες". Έπειτα συνέχισαν το ταξίδι τους στην Πελοπόννησο με το φουσκωτό σκάφος.