Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Καλοκαίρι, έρωτας και... Παράδεισος!

Η νέα full in love ανάρτηση του ζευγαριού

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης απολαμβάνουν καλοκαιρινές διακοπές στην Πελοπόννησο.
  • Μοιράστηκαν φωτογραφίες από τη θαλάσσια εκδρομή τους μέσω Instagram, περιλαμβάνοντας στιγμές μαζί στο σκάφος.
  • Η Βανδή ανάρτησε εικόνες με το πάνω μέρος του μαγιό της και ανέφερε: «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν το καλοκαίρι».
  • Πριν από τις διακοπές, παρακολούθησαν την παράσταση 'Βάκχες' στην Επίδαυρο.
  • Η ανάρτηση συνοδευόταν από το τραγούδι 'Paradise' των Sade.

Η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Πελοπόννησο, κάνοντας βόλτα με φουσκωτό σκάφος στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου.

Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, μέσω Instagram, φωτογραφίες από την εξόρμησή τους, ανάμεσά τους και ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της.

Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Καλοκαίρι, έρωτας και... Παράδεισος!

Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης εικόνες της Δέσποινας Βανδή από το σκάφος, όπου εμφανίζεται με το πάνω μέρος του μαγιό της, καθώς και στιγμές από τη θαλάσσια εκδρομή τους. 

Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Δέσποινα Βανδή έγραψε: «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι! Να περνάτε όμορφα».

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Οι φωτογραφίες καταγράφουν το καταγάλανο τοπίο, τη βόλτα με το φουσκωτό και την κοινή τους στιγμή πάνω στο σκάφος. Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από το τραγούδι Paradise των Sade, ενώ ο τίτλος μίας από τις σχετικές αναφορές για το ζευγάρι ήταν: «Είσαι δικός μου, είμαι δική σου, είμαστε στον Παράδεισο».

To τραγούδι των Sade που αφιέρωσε η Δέσποινα στον Βασίλη

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Από την Επίδαυρο στις διακοπές στην Πελοπόννησο

Πριν από τη θαλάσσια εξόρμηση, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκαν στην Επίδαυρο για την παράσταση "Βάκχες". Έπειτα συνέχισαν το ταξίδι τους στην Πελοπόννησο με το φουσκωτό σκάφος.

Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Καλοκαίρι, έρωτας και... Παράδεισος!

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
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