Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη και δεν είναι λίγες οι φορές που το ζευγάρι έχει επιλέξει το νησί είτε για στιγμές χαλάρωσης είτε για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Αυτή τη φορά, η επίσκεψή τους στα Χανιά συνδυάζει και τα δύο. Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται στην Κρήτη για τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τον αγαπημένο της στα γυρίσματα, απολαμβάνοντας παράλληλα τις ομορφιές των Χανίων, μιας περιοχής που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες σε εμβληματικά σημεία των Χανίων, όπως τα Ταμπακαριά, το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας και ο Δημοτικός Κήπος, με την παραγωγή να φιλοδοξεί να αναδείξει όχι μόνο τη δυνατή ιστορία αλλά και τη μοναδική ομορφιά της Κρήτης.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Αντώνης Μυριαγκός και η Μαριάννα Κιμούλη, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος υποδύεται τον πατέρα του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Μπισμπίκης.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τα γυρίσματα:

Η Βανδή στο πλευρό του Μπισμπίκη στα γυρίσματα στην Κρήτη

Το πρωί της Τετάρτης, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εντυπωσιακή εικόνα από τη θέα που αντίκρισε μόλις ξύπνησε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να ξυπνάς και να αντικρίζεις αυτή τη θέα από το παράθυρό σου. Δεν θέλεις τίποτα άλλο! Καλό μήνα».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από εξόρμησή τους στα Ανώγεια, δείχνοντας πως το ζευγάρι δεν μένει μόνο στην πόλη αλλά εξερευνά και τις πιο αυθεντικές πλευρές του νησιού.

Το βράδυ της Τρίτης, οι δύο τους απόλαυσαν την πανσέληνο του Ιουνίου δίπλα στο κύμα, σε μια ατμόσφαιρα απόλυτα καλοκαιρινή και ρομαντική. Και οι δύο ανάρτησαν στιγμιότυπα από τη βραδιά, αποτυπώνοντας την ξεχωριστή τους διάθεση και την όμορφη στιγμή που έζησαν