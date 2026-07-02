Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Έρωτας και γυρίσματα μαζί

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H Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης στα βραβεία Ίρις / Φωτογραφίες: NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκονται στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση.
  • Ο Μπισμπίκης γυρίζει τη νέα δραματική σειρά "Δυο Μαύρα Πουκάμισα" στα Χανιά, με πρεμιέρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
  • Η Βανδή συνοδεύει τον Μπισμπίκη στα γυρίσματα και απολαμβάνει τις ομορφιές της περιοχής.
  • Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε εμβληματικά σημεία των Χανίων, όπως τα Ταμπακαριά και ο Δημοτικός Κήπος.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει ρομαντικές στιγμές, όπως την πανσέληνο δίπλα στο κύμα.

Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη και δεν είναι λίγες οι φορές που το ζευγάρι έχει επιλέξει το νησί είτε για στιγμές χαλάρωσης είτε για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δέσποινα Βανδή: Με total black outfit και νέο hair look στα βραβεία Ίρις

Αυτή τη φορά, η επίσκεψή τους στα Χανιά συνδυάζει και τα δύο. Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται στην Κρήτη για τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Μανώλης Κονταρός: «Θα συμμετάσχω σε ένα σήριαλ με τον Βασίλη Μπισμπίκη»

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τον αγαπημένο της στα γυρίσματα, απολαμβάνοντας παράλληλα τις ομορφιές των Χανίων, μιας περιοχής που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες σε εμβληματικά σημεία των Χανίων, όπως τα Ταμπακαριά, το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας και ο Δημοτικός Κήπος, με την παραγωγή να φιλοδοξεί να αναδείξει όχι μόνο τη δυνατή ιστορία αλλά και τη μοναδική ομορφιά της Κρήτης.

 

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Αντώνης Μυριαγκός και η Μαριάννα Κιμούλη, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος υποδύεται τον πατέρα του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Μπισμπίκης.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τα γυρίσματα:

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

 

Η Βανδή στο πλευρό του Μπισμπίκη στα γυρίσματα στην Κρήτη

Το πρωί της Τετάρτης, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εντυπωσιακή εικόνα από τη θέα που αντίκρισε μόλις ξύπνησε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να ξυπνάς και να αντικρίζεις αυτή τη θέα από το παράθυρό σου. Δεν θέλεις τίποτα άλλο! Καλό μήνα».

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από εξόρμησή τους στα Ανώγεια, δείχνοντας πως το ζευγάρι δεν μένει μόνο στην πόλη αλλά εξερευνά και τις πιο αυθεντικές πλευρές του νησιού.

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Το βράδυ της Τρίτης, οι δύο τους απόλαυσαν την πανσέληνο του Ιουνίου δίπλα στο κύμα, σε μια ατμόσφαιρα απόλυτα καλοκαιρινή και ρομαντική. Και οι δύο ανάρτησαν στιγμιότυπα από τη βραδιά, αποτυπώνοντας την ξεχωριστή τους διάθεση και την όμορφη στιγμή που έζησαν

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

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