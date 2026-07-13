Κουφονήσια: Εμφανίστηκε πλωτή καντίνα στην παραλία Ιταλίδα

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτής καντίνας στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια από το Λιμενικό.
  • Η καντίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια σε περιοχή του δικτύου Natura 2000.
  • Οι κάτοικοι ενημέρωσαν το Λιμενικό μόλις είδαν την καντίνα.
  • Η έρευνα έδειξε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν εμπορικές συναλλαγές κατά την παραμονή της καντίνας.
  • Δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία Νάξου για την απομάκρυνση της καντίνας και ανέλαβε η προανάκριση.

Στη σύλληψη του κυβερνήτη πλωτής καντίνας προχώρησε το Λιμενικό, μετά τον κατάπλου του σκάφους στην γνωστή παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια

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Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε την ιδέα να ανοίξει την πλωτή καντίνα στη συγκεκριμένη παραλία, η οποία εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 και χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια. 

Το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι κάτοικοι είδαν την καντίνα κάλεσαν αμέσως το Λιμενικό που προχώρησε στη σύλληψη του επιχειρηματία. 

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Στέλεχος του Λιμενικού μετέβη στο σημείο, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε περιπολικό σκάφος για να πραγματοποιήσει έλεγχο. 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δε διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πλωτό μέσο κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή.

Με εντολή της Εισαγγελίας Νάξου αποφασίστηκε η άμεση απομάκρυνση από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Νάξου.

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