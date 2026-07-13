Η Όλγα που κατάγεται από το Μόναχο έκανε για πρώτη φορά, όπως η ίδια είπε, πασαρέλα στο GNTM όντως αγχωμένη μη γλιστρήσει και πέσει κάτω.

Όλγα GNTM 4

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Η γυμνάστρια, στο GNTM 4 τον Σεπτέμβριο του 2021,επέλεξε λεοπάρ μαγιό, έκανε πασαρέλα αλλά πήρε πόζες για φωτογραφία έχοντας ως στόχο να πάει τέσσερα “ναι” από τους κριτές και να περάσει την autidion.

Η Όλγα έκανε για πρώτη φορά πασαρέλα στο GNTM



Η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου δεν έδωσε το πράσινο φως στη διαγωνιζόμενης αναφέροντας χαρακτηριστικά πως “Από κείνη είναι όχι”

Η πασαρέλα της Όλγας στο GNTM



Οι άλλοι τρεις κριτές, ο φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός, ο σχεδιαστής υψηλής ραπτικής Άγγελος Μπράτης, η creative director Ζενεβιέβ Μαζαρί έδωσαν την ευκαιρία στην Όλγα να μπει στο σπίτι του GNTM, κάνοντάς τη πολύ ευτυχισμένη.

Η Όλγα στο GNTM

«Δε με συμπάθησε η Ισμήνη» είπε η Όλγα με τους δικούς της ανθρώπους να της λένε πως είναι ευκαιρία με τη δουλειά της να αποδείξει πως αξίζει.

Στον νέο κύκλο του GNTM, μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα έχει διπλό ρόλο, και παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής. Στην κριτική επιτροπή του GNTM επιστρέφει ο Άγγελος Μπράτης, με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν,

o Λάκης Γαβαλάς, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director ενώ στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή.

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