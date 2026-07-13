Οι τρεις συλλήψεις για την φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin τον Μάιο του 2010 θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο και για τη διερεύνηση άλλων σοβαρών υποθέσεων που παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους συνδέονται με ευρύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών, η οποία είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές Αρχές τα προηγούμενα χρόνια.

Marfin: Στο αεροδρόμιο Gatwick, όπου εργάζεται, συνελήφθη η 46χρονη

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026 συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick η 46χρονη Ελληνίδα καταζητούμενη, σε εκτέλεση ερυθράς αγγελίας της Interpol, που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές Αρχές για την υπόθεση της Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να ταξιδέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα. Ωστόσο, πριν επιβιβαστεί στην πτήση συνελήφθη από τις βρετανικές αστυνομικές αρχές. Η ίδια εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει την αθωότητά της.

Όπως είπε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star η αστυνομική συντάκτρια, Κατερίνα Μαστραντωνάκη, το δικαστικό συμβούλιο των Βρετανών είναι αυτό που θα αποφασίσει για την έκδοσή της, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ακόμη και ένα μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί.

Marfin: Οι φωτογραφίες και το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσαν» την έρευνα

Η επανεκκίνηση της έρευνας προήλθε από ένα νέο πακέτο φωτογραφιών των τριών συλληφθέντων σε συνδυασμό με ανώνυμο email που εστάλη στις Αρχές.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Μαστραντωνάκη, οι αρχές εξασφάλισαν φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων από τις καλοκαιρινές διακοπές τους με τα πρόσωπά τους ακάλυπτα. Τις αντιπαρέβαλαν με το σκοτεινό υλικό που είχε συγκεντρώσει η Αντιτρομοκρατική και η κρατική ασφάλεια κι έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στα προσωπικά τους αντικείμενα. Για παράδειγμα, ένα σακίδιο που είχε επάνω κάποιο σημάδι, τα καπέλα που φορούσαν, που μπορεί να είχαν κάποιο αστεράκι, κάτι ιδιαίτερο, κάποιο αξεσουάρ.

Αποδείχτηκε λοιπόν ότι αυτά τα αξεσουάρ ήταν ολόιδια με τα αντικείμενα που κουβαλούσαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Marfin, τα ίδια αντικείμενα που είχαν και στις διακοπές τους.

Τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων επεξεργάστηκαν με ειδικούς αλγόριθμους αυτά ακριβώς τα ψηφιακά και μορφολογικά δεδομένα, τα συνέκριναν και εκτιμούν ότι έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα.



Marfin: Οι τρεις κατηγορούμενοι και οι ρόλοι τους

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε δύο ομάδες με διακριτούς ρόλους. Οι επτά κινήθηκαν προς βιβλιοπωλείο της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι πέντε κατευθύνθηκαν προς το υποκατάστημα της Marfin.

Για λόγους συνωμοτικότητας χρησιμοποιούσαν αριθμούς αντί για ονόματα.

Οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να είχαν τους αριθμούς 8, 10 και 11.

Ο ύποπτος με τον αριθμό 8, ηλικίας 42 ετών σήμερα και ύψους περίπου 1,91 μέτρων, περιγράφεται ως ο «ψηλός». Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε με βαριοπούλα τη βιτρίνα της τράπεζας.

Ο δεύτερος 42χρονος, με τον αριθμό 11, εργαζόταν ως εναερίτης και φέρεται να είχε διαμείνει στο παρελθόν σε καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τις Αρχές, είχε συντονιστικό ρόλο δίνοντας οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη.

Η 46χρονη, που φέρεται να αντιστοιχεί στον αριθμό 10, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας, εργαζόταν στο αεροδρόμιο Gatwick, είχε αποκτήσει δύο παιδιά και ασχολούταν παράλληλα με τη φωτογραφία.

Marfin: «Δεν ήταν μόνο το email»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ότι το ανώνυμο email δεν αποτέλεσε το μοναδικό στοιχείο πάνω στο οποίο βασίστηκε η έρευνα.

«Υπήρχε κανονικά στη δικογραφία αυτό το email. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ήδη στοιχεία στα χέρια των αστυνομικών που είχαν ξεκινήσει την έρευνα», τόνισε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι αξιοποιήθηκαν και πρόσθετα ψηφιακά δεδομένα, τα οποία αναλύθηκαν με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες που διαθέτουν πλέον τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι οι έρευνες δε σταματούν στους τρεις συλληφθέντες.

«Δε μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους. Υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και για εμάς η έρευνα δε σταματά εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Marfin: Στο κάδρο ακόμη δύο άτομα

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται πλέον και στην ταυτοποίηση δύο ακόμη κουκουλοφόρων, οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν στην ομάδα των πέντε που επιτέθηκε στη Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας θεωρείται από αυτόπτες μάρτυρες ως εκείνος που πέταξε τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έριξε εύφλεκτο υλικό, συμβάλλοντας στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες στον Πειραιά και στην Καισαριανή, όπου κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα κι άλλα ψηφιακά μέσα. Τα ευρήματα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει στοιχεία που να οδηγούν στην ταυτοποίησή τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η επίθεση στη Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων για το πρώτο μνημόνιο.

Άγνωστοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ κι εύφλεκτο υλικό στο υποκατάστημα της τράπεζας επί της οδού Σταδίου, προκαλώντας πυρκαγιά.

Στον τρίτο όροφο του κτιρίου εγκλωβίστηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και τεσσάρων μηνών έγκυος, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.