Αση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Υδροχόο ευνοεί τη συλλογική δουλειά & τις επαφές

Ποια ημέρα είναι κατάλληλη για συναντήσεις και κοινωνικές επαφές;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου χαρακτήρισε το σαββατοκύριακο ως «ντεμί σεζόν», με θετικές και αδιάφορες στιγμές.
  • Η Παρασκευή είναι παραγωγική, με ευνοϊκή νύχτα για εξόδους και συναντήσεις.
  • Το Σάββατο η Σελήνη είναι σε κενή πορεία, δυσκολεύοντας τη συγκέντρωση και προτείνοντας χαλάρωση.
  • Η Κυριακή είναι ιδανική για κοινωνικές επαφές, καθώς η Σελήνη περνά στους Ιχθείς και σχηματίζει τρίγωνο με τον Ερμή.
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τους ευεργέτες πλανήτες στην προτελευταία εκπομπή του Stars System.

Ως «ντεμί σεζόν», χαρακτήρισε στο Breakfast@Star η Άση Μπήλιου το σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς το μισό του κομμάτι είναι πολύ όμορφο, ενώ το άλλο μισό κυλάει κάπως αδιάφορα. Το γενικό θετικό μήνυμα των ημερών είναι ότι δεν υπάρχουν κακές όψεις, οπότε μπορούμε να κρατήσουμε μια αισιόδοξη στάση.

Αση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Υδροχόο ευνοεί τη συλλογική δουλειά & τις επαφές

Η Παρασκευή εξελίσσεται ως μια παραγωγική ημέρα, παρά το γεγονός ότι μέχρι το απόγευμα η Σελήνη σχηματίζει κάποιες ελαφρώς περίεργες και ζόρικες όψεις. Ωστόσο, το βράδυ προβλέπεται φανταστικό χάρη σε μια πολύ ευνοϊκή όψη, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη νύχτα ιδανική για εξόδους, συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα και κάθε είδους όμορφα κανονίσματα. 

Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Καρκίνο έως τις 9/8 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια

Το Σάββατο η Σελήνη παραμένει στο ζώδιο του Υδροχόου, αλλά βρίσκεται σε φάση κενής πορείας για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η αστρολογική συνθήκη δυσκολεύει να συγκεντρωθούμε εύκολα σε όσα έχουμε να κάνουμε, καθώς το μυαλό τρέχει σε πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να βομβαρδιστούμε από πληροφορίες τις οποίες δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε όπως θα έπρεπε. Για τον λόγο αυτό, η αστρολόγος συμβουλe;yei να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Σελήνης και να πάρουμε κι εμείς ένα ρεπό από την πολλή κι αναλυτική σκέψη. Δε χρειάζεται να πιέσουμε τους εαυτούς μας σε πράγματα που γίνονται με το ζόρι, και αν παραμείνουμε χαλαροί, η μέρα θα κυλήσει πολύ πιο εύκολα.

Αση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Υδροχόο ευνοεί τη συλλογική δουλειά & τις επαφές

Η Κυριακή παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική ημέρα, όχι μόνο επειδή συμπίπτει με το ρεπό των περισσοτέρων, αλλά κι επειδή η Σελήνη περνάει στους Ιχθείς και σχηματίζει ένα πολύ όμορφο τρίγωνο με τον Ερμή. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα και κάνει τη μέρα ιδανική για βόλτες, εκδρομές, συναντήσεις και κοινωνικές επαφές. 

Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 01/06/2026 - 07/06/2026

Η Άση Μπήλιου ανανέωσε το ραντεβού της με τους τηλεθεατές για το Σάββατο στη μία το μεσημέρι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την προτελευταία εκπομπή της σεζόν για το Stars System. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ευεργέτες πλανήτες, την Αφροδίτη και τον Δία. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθούν οι λεπτομέρειες για την όψη Αφροδίτης και Δία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα, καθώς και για τη μετακίνηση του Δία που αποχωρεί από το ζώδιο του Καρκίνου για να περάσει σε αυτό του Λέοντα. Αμέσως μετά, η εκπομπή προχωράει στην ανάλυση των προβλέψεων για κάθε ζώδιο ξεχωριστά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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