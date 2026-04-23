Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας

Είκοσι ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε την πρώτη φωτογραφία της στο δημοφιλές προφίλ της στο Instagram. Η παρουσιάστρια του Alpha υποδέχθηκε τη μικρή Ξένια το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, μαζί με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η ίδια έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία που είχε να γίνει μητέρα και περιγράφει την άφιξη της κόρης τους ως το μικρό τους θαύμα. Από την ημέρα της γέννησης, έχει επιλέξει να αφιερώσει τον χρόνο της στο μωρό και να περιορίσει σημαντικά τις αναρτήσεις στα social media.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει επίσης αναφέρει μέσα από την εκπομπή της ότι δε θα επιστρέψει άμεσα στα τηλεοπτικά πλατό, καθώς θέλει να παραμείνει στο σπίτι και να ζήσει τις πρώτες εβδομάδες δίπλα στη νεογέννητη κόρη της.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε στις 23 Απριλίου, εμφανίζεται με casual εμφάνιση ενώ οι followers της σχολίασαν την πολύ καλή φυσική της κατάσταση, μόλις είκοσι ημέρες μετά τη γέννα.

Η παρουσιάστρια συνεχίζει να απολαμβάνει την καθημερινότητα με τη μικρή Ξένια, σε μια περίοδο που η ίδια περιγράφει ως μία από τις πιο ευτυχισμένες της ζωής της.

Λίγη ώρα πριν την ολόσωμη selfie, πόσταρε τα ρουχαλάκια που φοράει η μικρούλα της στον ύπνο.