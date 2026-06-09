Η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση, η «μητέρα των μαχών», που θα κρίνει ποια μπριγάδα θα υπερισχύσει στο MasterChef 10, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση!

Απόψε, Τρίτη 9 Ιουνίου, στη λίμνη Μαραθώνα θα διεξαχθεί η τέταρτη δοκιμασία, που θα χαρίσει στη νικήτρια μπριγάδα έναν ακόμη σημαντικό πόντο στη μάχη για την τελική επικράτηση!

Οι δυο μπριγάδες, η Κόκκινη και η Μπλε, περιμένουν με αγωνία να μάθουν το αποτέλεσμα της χθεσινής δοκιμασίας. Με πέντε ημέρες να απομένουν και επτά ακόμη πολύτιμους πόντους να διεκδικούνται, κάθε δοκιμασία αποκτά καθοριστική σημασία.



Η αποψινή δοκιμασία θα είναι διαφορετική από κάθε άλλη που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι διαγωνιζόμενοι, καθώς το βασικό τους εργαλείο δεν θα είναι η κουζίνα του MasterChef 10 και η ασφάλεια που τους προσφέρει, αλλά η φωτιά και τα κάρβουνα!

Η μαγειρική σε αυτές τις συνθήκες απαιτεί γνώση και εμπειρία και για το λόγο αυτό οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται τους μάγειρες Παναγιώτη Σιαφάκα και Ιορδάνη Τσενεκλίδη, από τη “Nomade et Sauvage”.

Οι δύο μπριγάδες καλούνται να ετοιμάσουν ένα family style γεύμα, αποτελούμενο από πέντε κωδικούς:

• Flat bread

• Ένα πιάτο με λαχανικά

• Φασόλια γίγαντες

• Πέστροφα

• Πανσέτα



Όλες οι παρασκευές έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας, αφού θα μαγειρευτούν αποκλειστικά σε ανοιχτή φωτιά και ξυλόφουρνο! Ο χρόνος μαγειρικής που θα έχουν στη διάθεσή τους οι διαγωνιζόμενοι, για να ολοκληρώσουν το απαιτητικό τους μενού, θα είναι 150 λεπτά. Στο τέλος της δοκιμασίας, οι τρεις chef κριτές και οι καλεσμένοι τους θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες της Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας και θα αναδείξουν τη νικήτρια μπριγάδα, η οποία θα κερδίσει έναν ακόμη σημαντικό πόντο.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να πάρει τον πολύτιμο πόντο και να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την απόλυτη επικράτηση και προς τους μεγάλους ημιτελικούς του MasterChef 10;





Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,

που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει

ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

