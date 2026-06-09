Μπήλιου: Τυχεροί της εβδομάδας Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες του γ' δεκαημέρου

Σήμερα το βράδυ η ευνοϊκή Σύνοδος Δία- Αφροδίτης

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε για τη σημερινή Σύνοδο Δία- Αφροδίτης/ Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα το βράδυ σχηματίζεται ευνοϊκή Σύνοδος μεταξύ Δία και Αφροδίτης στις 25 μοίρες του Καρκίνου.
  • Η Σύνοδος αυτή φέρνει ευχάριστες εξελίξεις κυρίως για Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες του γ' δεκαημέρου.
  • Η Άση Μπήλιου τονίζει ότι οι ευεργέτες πλανήτες είναι ορατοί όλη την εβδομάδα.
  • Η ευνοϊκή επιρροή αφορά όσους έχουν πλανήτες κοντά στις 25 μοίρες στα συγκεκριμένα ζώδια.
  • Η Σύνοδος είναι θετική, σε αντίθεση με τις επιρροές Άρη και Κρόνου που είναι πιο δύσκολες.

Μια ευνοϊκή και γενναιόδωρη αστρολογική όψη Συνόδου μεταξύ του Δία και της Αφροδίτης σχηματίζεται σήμερα το βράδυ. Οι δύο ευεργέτες πλανήτες συναντιούνται στις 25 μοίρες του Καρκίνου και φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις για κάποια ζώδια. 

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Έχουμε ωραία όψη και μάλιστα είναι το βράδυ. Έχουμε τη Σύνοδο αυτή που λέγαμε, της Αφροδίτης με τον Δία, λίγο μετά τη Δύση. Η Αφροδίτη και ο Δίας είναι υπέρλαμπροι στον ουρανό όλη την εβδομάδα αυτή, οπότε ρίξτε και μια ματιά λίγο επάνω να δείτε τι γίνεται», είπε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου στο σημερινό Breakfast@Star.

Μπήλιου: Τυχεροί της εβδομάδας Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες του γ' δεκαημέρου

Η αστρολόγος εξήγησε πως είναι μια πολύ ωραία Σύνοδος όταν συναντιούνται οι δύο ευεργέτες πλανήτες, σύμφωνα με την παραδοσιακή αστρολογία. «Γιατί υπάρχουν και οι κακεργέτες, ο Άρης και ο Κρόνος. Όταν ακούς Άρη και Κρόνο, είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα», συμπλήρωσε. 

Η Άση Μπήλιου επισήμανε βέβαια, πως δε θα τους ευνοήσει όλους στον ίδιο βαθμό.

«Σίγουρα θα ευνοήσει περισσότερο τα ζώδια του Νερού, δηλαδή: Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες, αλλά είπαμε υπάρχει μια συνθήκη εδώ. Πρέπει να είναι γεννημένοι στο γ’ δεκαήμερο ή να έχουν πλανήτες σε αυτά τα ζώδια κοντά στις 25 μοίρες. Δηλαδή από τις 21 μέχρι τις 27-28 μοίρες θα ευνοηθείτε», επισήμανε η Άση Μπήλιου. 
 

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