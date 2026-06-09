Μια ευνοϊκή και γενναιόδωρη αστρολογική όψη Συνόδου μεταξύ του Δία και της Αφροδίτης σχηματίζεται σήμερα το βράδυ. Οι δύο ευεργέτες πλανήτες συναντιούνται στις 25 μοίρες του Καρκίνου και φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις για κάποια ζώδια.

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«Έχουμε ωραία όψη και μάλιστα είναι το βράδυ. Έχουμε τη Σύνοδο αυτή που λέγαμε, της Αφροδίτης με τον Δία, λίγο μετά τη Δύση. Η Αφροδίτη και ο Δίας είναι υπέρλαμπροι στον ουρανό όλη την εβδομάδα αυτή, οπότε ρίξτε και μια ματιά λίγο επάνω να δείτε τι γίνεται», είπε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου στο σημερινό Breakfast@Star.

Η αστρολόγος εξήγησε πως είναι μια πολύ ωραία Σύνοδος όταν συναντιούνται οι δύο ευεργέτες πλανήτες, σύμφωνα με την παραδοσιακή αστρολογία. «Γιατί υπάρχουν και οι κακεργέτες, ο Άρης και ο Κρόνος. Όταν ακούς Άρη και Κρόνο, είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα», συμπλήρωσε.

Η Άση Μπήλιου επισήμανε βέβαια, πως δε θα τους ευνοήσει όλους στον ίδιο βαθμό.

«Σίγουρα θα ευνοήσει περισσότερο τα ζώδια του Νερού, δηλαδή: Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες, αλλά είπαμε υπάρχει μια συνθήκη εδώ. Πρέπει να είναι γεννημένοι στο γ’ δεκαήμερο ή να έχουν πλανήτες σε αυτά τα ζώδια κοντά στις 25 μοίρες. Δηλαδή από τις 21 μέχρι τις 27-28 μοίρες θα ευνοηθείτε», επισήμανε η Άση Μπήλιου.

