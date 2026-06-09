Πριν από την έναρξη της σημερινής ομαδικής δοκιμασίας, οι κριτές ανακοινώνουν στους 10 διαγωνιζόμενους τα αποτελέσματα της τρίτης δοκιμασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, με καλεσμένο τον Νίκο Θωμά. Σε αυτήν, μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η κόκκινη μπριγάδα, αποκτώντας νέο προβάδισμα απέναντι στους «μπλε».

Ο Χρήστος πληροφορείται ότι ο δημιουργικός αρακάς που παρουσίασε ηττήθηκε από το αντίστοιχο πιάτο που δημιούργησε η Wasan, γεγονός που τον εξοργίζει, καθώς θεωρούσε ότι είχε το πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη κατηγορία.

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«Δημιουργικό πιάτο αρακάς, Wasan και Χρήστος. Η προτίμησή μας πηγαίνει στη Wasan», ανακοινώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Χρήστος σχολιάζει στη συνέχεια: «Τρεις ομαδικές, τρεις ήττες έχω πάρει. Δεν το πήρα και τόσο καλά. Η Wasan δεν έχει δουλέψει ελληνικό, μαγειρευτό φαγητό, άρα δεν περίμενα να χάσω από εκείνη», λέει στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο.

Ο εκνευρισμός του παίκτη δεν περιορίστηκε μόνο στο αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Ανδρέα.

Ανδρέας: «Έλα, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Χρήστος: «Συγγνώμη».

Ανδρέας: «Τελευταία φορά».

Χρήστος: «Τι θα κάνεις; Έλα εδώ να τα πούμε».

Ανδρέας: «Θα σου δώσω μία μ@@...»

Χρήστος: «Τετ α τετ. Έλα να τα πούμε».

Γυρίζοντας στον πάγκο του, ο Ανδρέας λέει στη Wasan: «Ρε, συ μου δίνει μια κλωτσιά έτσι...».

Στη συνέχεια του αποκλειστικού αποσπάσματος, βλέπουμε τον Ανδρέα -ήρεμο πλέον και χαμογελαστό- να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη ανάμεσά τους:

«Πάω να πάρω νερό και με σκουντάει ο Χρήστος. Ήταν τρελαμένος σήμερα γιατί έχασε από τη Wasan. Με σκουντάει και του λέω: “Τι κάνεις;”. Νευριάζει...».

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