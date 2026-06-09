MasterChef Sneak Preview: Άναψαν τα αίματα μεταξύ Χρήστου και Ανδρέα

Ο Χρήστος πήρε στραβά την ήττα του από τη Wasan

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 13:05 Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί μάνα και γιος
09.06.26 , 13:01 Ελενα Κώνστα για Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Είμαστε οικογένεια»
09.06.26 , 12:54 Έλενα Τσαγκρινού: «Είμαι ερωτευμένη. Δεν κρύβω την προσωπική μου ζωή»
09.06.26 , 12:52 MasterChef Sneak Preview: Άναψαν τα αίματα μεταξύ Χρήστου και Ανδρέα
09.06.26 , 12:49 Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλογλου, Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων
09.06.26 , 12:27 Φτιάξτε απίστευτη Πάβλοβα με μαρμελάδα, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
09.06.26 , 12:26 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Μια νεκρή στα Μάλγαρα
09.06.26 , 12:00 Πρώτα «Εγώ» ή πρώτα «Εμείς»; Κυνηγάς τη σχέση ή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου;
09.06.26 , 11:53 Τα superfoods που επιλέγει η Μαριέττα Χρουσαλά στο πρωινό της
09.06.26 , 11:52 Δασκουλίδης-Μπάστα-Βοζίκη Live στον Πειραιά
09.06.26 , 11:52 Σαμαρά: «Tα μάτια μου γεμίζoυν δάκρυα»- Το συγκινητικό post της ηθοποιού
09.06.26 , 11:51 Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
09.06.26 , 11:46 «Χαλάει» ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Τι θα γίνει στην Αττική
09.06.26 , 11:30 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»
09.06.26 , 11:25 Aπών από την εκπομπή της Σκορδά ο Ουγγαρέζος- Τι είπε η παρουσιάστρια
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί μάνα και γιος
Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη» - Όσα είπε ο πεθερός του Αργυρού
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Μυστήριο τέλος! Αυτή ήταν η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική
«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη σημερινή ομαδική δοκιμασία του MasterChef, η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε, με τον Χρήστο να χάνει από τη Wasan.
  • Ο Χρήστος εκφράζει την απογοήτευσή του για την ήττα του, θεωρώντας ότι είχε πλεονέκτημα.
  • Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ο Χρήστος και ο Ανδρέας είχαν έντονη αντιπαράθεση.
  • Ο Ανδρέας περιγράφει την κατάσταση, αναφέροντας ότι ο Χρήστος ήταν εκνευρισμένος λόγω της ήττας.
  • Η ένταση μεταξύ των διαγωνιζομένων δημιουργεί αναστάτωση στην κουζίνα.

Πριν από την έναρξη της σημερινής ομαδικής δοκιμασίας, οι κριτές ανακοινώνουν στους 10 διαγωνιζόμενους τα αποτελέσματα της τρίτης δοκιμασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, με καλεσμένο τον Νίκο Θωμά. Σε αυτήν, μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η κόκκινη μπριγάδα, αποκτώντας νέο προβάδισμα απέναντι στους «μπλε».

MasterChef 2026: Η μπριγάδα που πήρε τον σημερινό πόντο και προηγείται

Ο Χρήστος πληροφορείται ότι ο δημιουργικός αρακάς που παρουσίασε ηττήθηκε από το αντίστοιχο πιάτο που δημιούργησε η Wasan, γεγονός που τον εξοργίζει, καθώς θεωρούσε ότι είχε το πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ανάβουν τα αίματα στο νέο επεισόδιο του MasterChef

Ανάβουν τα αίματα στο νέο επεισόδιο του MasterChef

MasterChef: «Διαπιστώνω ότι δεν υπάρχουν ψυγεία!»

«Δημιουργικό πιάτο αρακάς, Wasan και Χρήστος. Η προτίμησή μας πηγαίνει στη Wasan», ανακοινώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Χρήστος σχολιάζει στη συνέχεια: «Τρεις ομαδικές, τρεις ήττες έχω πάρει. Δεν το πήρα και τόσο καλά. Η Wasan δεν έχει δουλέψει ελληνικό, μαγειρευτό φαγητό, άρα δεν περίμενα να χάσω από εκείνη», λέει στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο.

Ο εκνευρισμός του παίκτη δεν περιορίστηκε μόνο στο αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Ανδρέα.

Ανδρέας: «Έλα, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Χρήστος: «Συγγνώμη».

Ανδρέας: «Τελευταία φορά». 

Χρήστος: «Τι θα κάνεις; Έλα εδώ να τα πούμε». 

Ανδρέας: «Θα σου δώσω μία μ@@...»

Χρήστος: «Τετ α τετ. Έλα να τα πούμε».

Γυρίζοντας στον πάγκο του, ο Ανδρέας λέει στη Wasan: «Ρε, συ μου δίνει μια κλωτσιά έτσι...».

Στη συνέχεια του αποκλειστικού αποσπάσματος, βλέπουμε τον Ανδρέα -ήρεμο πλέον και χαμογελαστό- να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη ανάμεσά τους:

«Πάω να πάρω νερό και με σκουντάει ο Χρήστος. Ήταν τρελαμένος σήμερα γιατί έχασε από τη Wasan. Με σκουντάει και του λέω: “Τι κάνεις;”. Νευριάζει...».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ
 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΡΑΝΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top