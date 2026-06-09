Γιάννης Κολοκυθάς: «Υπάρχει πολλή αγάπη με τη Μαρία Αναστασοπούλου»

Όσα είπε στο «The 2Night Show» για τη σχέση του με την πρώην σύντροφό του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Αναστασοπούλου συνεργάζονται καθημερινά στο ραδιόφωνο παρά τον χωρισμό τους.
  • Διατηρούν άριστες σχέσεις μετά από 12 χρόνια σχέσης.
  • Ο Κολοκυθάς δήλωσε ότι υπάρχει πολλή αγάπη μεταξύ τους και για τη δουλειά τους.
  • Η Αναστασοπούλου ανέφερε ότι η σχέση τους δεν εξαρτάται από την εκπομπή, αλλά είναι βαθιά.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επαίνεσε τη διατήρηση της σχέσης τους μετά τον χωρισμό.

Στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκαν καλεσμένοι το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου ο Γιάννης Κολοκυθάς και ο Μάνος Νιφλής, οι οποίοι μίλησαν για τη συνύπαρξή τους στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Το ενημερωτικό δίδυμο του Open αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, με τον Γιάννη Κολοκυθά να απαντά και για τη συνεργασία του με τη Μαρία Αναστασοπούλου, με την οποία διατηρούσε πολυετή σχέση στο παρελθόν.

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«Παρά τον χωρισμό μας με τη Μαρία Αναστασοπούλου, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, στα Παιδιά της Αλλαγής. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει πολλή αγάπη και μεταξύ μας και για αυτό που κάνουμε», είπε ο δημοσιογράφος.

Οσά είπε ο Γιάννης Κολοκυθάς στο «The 2Night Show» για τη Μαρία Αναστασοπούλου

Οσά είπε ο Γιάννης Κολοκυθάς στο «The 2Night Show» για τη Μαρία Αναστασοπούλου

Τότε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε: «Και σε εσένα και στη Μαρία συγχαρητήρια γιατί εύκολα διαλύονται τα πράγματα δύσκολα χτίζονται».

Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς υπήρξαν ζευγάρι για σχεδόν 12 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2024, οι δύο δημοσιογράφοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, διατηρώντας, ωστόσο, άριστες σχέσεις.

Σε συνέντευξή τους στο «Happy Day» η Μαρία Αναστασοπούλου είχε δηλώσει: «Στην αρχή αντιπαθούσαμε ο ένας τον άλλον, αλλά από τότε έχουν περάσει 12 χρόνια. Τη σχέση μου με τον Γιάννη, ως χωρισμένοι πλέον, δεν την κρατάει η εκπομπή μας στο ραδιόφωνο. Και να μην ήταν η εκπομπή, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαστε ο ένας στην ζωή του άλλου. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο βαθιά είναι η σχέση που έχουμε μεταξύ μας».

 

 

 

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