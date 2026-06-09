Να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους γυρίζοντας σελίδα στην προσωπική τους ζωή αποφάσισαν η Ariana Grande και ο Ethan Slater πριν λίγους μήνες αλλά το διαζύγιό τους ήταν τόσο αθόρυβο που δεν το πήρε χαμπάρι κανείς.

Το ζευγάρι το οποίο ήταν μαζί τρία χρόνια σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού People, ο χωρισμός τους ήταν πολύ φιλικός και οι δυο τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις.

Ariana Grande/ φωτογραφία από apoimages, φωτογράφος: Jordan Strauss

«Ο χωρισμός τους ήταν φιλικός. Αφιέρωσαν πολύ χρόνο και σκέψη στην απόφασή τους και τελικά επέλεξαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Παραμένουν φίλοι και συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα έχουν χωρίσει αθόρυβα εδώ και αρκετούς μήνες» ανέφερε στο περιοδικό πηγή.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα η 32χρονη τραγουδίστρια είναι ήρεμη και απόλυτα συγκεντρωμένη στην περιοδεία της Eternal Sunshine Tour, η οποία ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός που θεωρείται pop είδωλο και ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής ο οποίος μεταξύ άλλων είχε υποδυθεί και τον «Μπομπ Σφουγγαράκη» γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ Wicked.

O Ethan Slater/ φωτογραφία από apimages/Millie Turner

Η Ariana υποδύονταν τη Γκλίντα και εκείνος τον Μποκ. Η δημοσιοποίηση της σχέσης τους προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις καθώς τότε ο ηθοποιός βρισκόταν σε φάση διαζυγίου με την τότε σύζυγό του Lilly Jay.



