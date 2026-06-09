Ποιο ζευγάρι διασήμων χώρισε αθόρυβα πριν λίγους μήνες;

Η Αριάνα Γκράντε και ο Έθαν Σλάτερ διατηρούν

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Να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους γυρίζοντας σελίδα στην προσωπική τους ζωή αποφάσισαν η Ariana Grande και ο Ethan Slater πριν λίγους μήνες αλλά το διαζύγιό τους ήταν τόσο αθόρυβο που δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. 

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Το ζευγάρι το οποίο ήταν μαζί τρία χρόνια σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού People, ο χωρισμός τους ήταν πολύ φιλικός και οι δυο τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. 

Ariana Grande/ φωτογραφία από apoimages, φωτογράφος: Jordan Strauss

Ariana Grande/ φωτογραφία από apoimages, φωτογράφος: Jordan Strauss

«Ο χωρισμός τους ήταν φιλικός. Αφιέρωσαν πολύ χρόνο και σκέψη στην απόφασή τους και τελικά επέλεξαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Παραμένουν φίλοι και συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα έχουν χωρίσει αθόρυβα εδώ και αρκετούς μήνες» ανέφερε στο περιοδικό πηγή.

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Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα η 32χρονη τραγουδίστρια είναι ήρεμη και απόλυτα συγκεντρωμένη στην περιοδεία της Eternal Sunshine Tour, η οποία ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός που θεωρείται pop είδωλο και ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής ο οποίος μεταξύ άλλων είχε υποδυθεί και τον «Μπομπ Σφουγγαράκη»  γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ Wicked.

O Ethan  Slater/ φωτογραφία από apimages/Millie Turner

O Ethan  Slater/ φωτογραφία από apimages/Millie Turner

Η Ariana υποδύονταν τη  Γκλίντα και εκείνος τον Μποκ. Η δημοσιοποίηση της σχέσης τους προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις καθώς τότε ο ηθοποιός βρισκόταν σε φάση διαζυγίου με την τότε σύζυγό του Lilly Jay.


 

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