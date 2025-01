«Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω»: Η Αριάνα Γκράντε για τα Όσκαρ

Η Αριάνα Γκράντε είναι υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Wicked, που διεκδικεί φέτος δέκα βραβεία.

Σκηνή της Αριάνα Γκράντε από την ταινία Wicked

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, η τραγουδίστρια έκανε μια δημοσίευση στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η Αμερικανίδα σταρ πόσταρε μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, αλλά και στιγμιότυπα από την ταινία Wicked. Σε ένα από αυτά μάλιστα ποζάρει μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της, Σίνθια Ερίβο, που είναι επίσης υποψήφια για Όσκαρ.

Η Αριάνα Γκράντε με τη συμπρωταγωνίστριά της Σίνθια Ερίβο στην πρεμιέρα της ταινίας Wicked τον περασμένο Νοέμβριο /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Στο κείμενο της δημοσίευσής της δήλωσε ευγνώμων για την υποψηφιότητά της, ενώ ευχαρίστησε και τον σκηνοθέτη του φιλμ, Τζον Μ. Τσου, που τη συμπεριέλαβε στο καστ. Ανέτρεξε επίσης στο παρελθόν και θυμήθηκε πως παρακολουθούσε ως παιδί την Τζούντι Γκάρλαντ να τραγουδάει στην ταινία Ο Μάγος του Οζ, πάνω στην οποία βασίστηκε το Wicked.

Η ανάρτηση της Αριάνα Γκράντε

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Σηκώνοντας το κεφάλι μου ανάμεσα στους λυγμούς, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ακαδημία για αυτή την απίστευτη αναγνώριση. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω, όπως ήταν αναμενόμενο. Νιώθω βαθιά τιμημένη που μοιράζομαι αυτή τη στιγμή με τη μικρή Ari, που καθόταν και μελετούσε την Τζούντι Γκάρλαντ να τραγουδάει το 'Somewhere Over the Rainbow', λίγο πριν μπει στη μεγάλη, όμορφη φούσκα. Είμαι τόσο περήφανη για σένα, μικρή».

Στη συνέχεια η Αριάνα Γκράντε πρόσθεσε: «Ευχαριστώ τον Τζον Μ. Τσου που πήρε αυτό το ρίσκο μαζί μου και που είναι ο πιο λαμπρός σκηνοθέτης, άνθρωπος και ο πιο αφοσιωμένος φίλος. Είμαι τόσο περήφανη για την όμορφη οικογένεια του Wicked. Είμαι τόσο περήφανη για την Elphie μου, την αδερφή μου, την αγαπημένη μου Σίνθια Ερίβο. Η λάμψη σου δεν έχει τέλος κι αξίζεις κάθε λουλούδι (τουλίπα) σε κάθε κήπο. Σε αγαπώ χωρίς όρους, πάντα. Δεν έχω βρει ακόμη όλα μου τα λόγια, προσπαθώ ακόμη να αναπνεύσω. Αλλά σας ευχαριστώ. Θεέ μου, σας ευχαριστώ. Universal, Marc, οικογένειά μου, καρδιά μου».

