Όσκαρ 2025: 13 υποψηφιότητες για το Emilia Perez που οδηγεί την κούρσα

Μετά από δύο αναβολές λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες των 97ων βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 2 Μαρτίου του 2025.

Ο φετινός οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς θα είναι ο βραβευμένος με EMMY, Κόναν Ο'Μπράιεν. Ο γνωστός κωμικός και παρουσιαστής θα αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, αντικαθιστώντας τον Τζίμι Κίμελ.

H ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC News και τα επίσημα κανάλια της Ακαδημίας, με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Ρέιτσελ Σένοτ και Μπόουεν Γιάνγκ.





Η ταινία Emilia Perez, το μιούζικαλ για έναν αρχηγό καρτέλ που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου, βρέθηκε στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2025, διεκδικώντας 13 βραβεία. Ακολουθούν η ταινία The Brutalist, ένα ιστορικό έπος που εξετάζει την εμπειρία των μεταναστών και το Wicked, η επιτυχημένη κινηματογραφική εκδοχή της μακροχρόνιας επιτυχίας του Μπρόντγουεϊ, που αμφότερες απέσπασαν 10 υποψηφιότητες. Το Conclave, ένα θρίλερ για την εκλογή ενός νέου Πάπα, και το A Complete Unknown, μια ματιά στα πρώτα, ελεύθερα χρόνια του Bob Dylan, συγκέντρωσαν από 8 υποψηφιότητες.

Σκηνή της Ντέμι Μουρ από την ταινία The Substance

Η Nτέμι Μουρ, μία από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990, συνεχίζει τη δυναμική επιστροφή της στον κινηματογράφο, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα της, υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία The Substance. Στην ίδια κατηγορία, η Κάρλα Σοφία Γκασκόν από την ταινία Emilia Pérez, έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη τρανς ηθοποιός που λαμβάνει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Aναλυτικά οι υποψηφιότητες

Anora

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Σκηνοθεσία

Sean Baker, Anora

Brady Corbet The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

A Complete Unknown

Α' Ανδρικός Ρόλος

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Wicked

Α' Γυναικείος Ρόλος

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

The Brutalist

Β' Ανδρικός Ρόλος

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Wicked

Β' Γυναικείος Ρόλος

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

September 5

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance



Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Inside Out 2

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

The Girl With the Needle

Διεθνής Ταινία

Βραζιλία, I’m Still Here

Δανία, The Girl With the Needle

Γαλλία, Emilia Pérez

Γερμανία, The Seed of the Sacred Fig

Λετονία, Flow

Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane



Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!



Καλύτερη Μουσική Επένδυση

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Conclave

Σχεδιασμός Παραγωγής

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked



Τραγούδι

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

El Mal - Emilia Pérez

Mi Camino - Emilia Pérez

Like A Bird - Sing Sing

The Journey - The Six Triple Eight



Διεύθυνση Φωτογραφίας

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot



Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Nosferatu

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked



Σχεδιασμός Κουστουμιών

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Kingdom of the Planet of the Apes

Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

