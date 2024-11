Όσκαρ 2025: Ο νέος παρουσιαστής μετά την αποχώρηση του Τζίμι Κίμελ

Με νέο παρουσιαστή θα δούμε τα Όσκαρ τον Μάρτιο του 2025, αφού έπειτα από δύο συνεχόμενες τελετές ο Τζίμι Κίμελ αποχωρεί από την παρουσίαση.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ο νέος παρουσιαστής των 97ων βραβείων Όσκαρ, είναι ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, σεναριογράφος, παραγωγός και πρώην παρουσιαστής late-night εκπομπών, Κόναν Ο’ Μπράιεν.

Αυτή μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά που ο 61χρονος Ο’ Μπράιεν αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ρόλο.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο ανεπανάληπτος Κόναν Ο’ Μπράιεν θα παρουσιάσει τα Όσκαρ φέτος. Είναι το ιδανικό πρόσωπο για να ηγηθεί της παγκόσμιας γιορτής του κινηματογράφου με το εξαιρετικό του χιούμορ, την αγάπη του για τις ταινίες και την εμπειρία του στην τηλεόραση ζωντανών εκπομπών. Η αξιοσημείωτη ικανότητά του να συνδέεται με το κοινό θα φέρει τους θεατές κοντά για να κάνουν αυτό που τα Όσκαρ ξέρουν καλύτερα - να τιμήσουν τις εξαιρετικές ταινίες και τους σκηνοθέτες της χρονιάς», δήλωσαν από κοινού ο CEO της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρος, Τζάνετ Γιανγκ.

