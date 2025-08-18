EuroBasket 2025: Φαβορί για μετάλλιο η εθνική Ελλάδος

Πλησιάζοντας στην έναρξη του φετινού EuroBasket το ενδιαφέρον όλων στρέφεται πλέον στα τελικά ρόστερ των ομάδων που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, ώστε να γίνουν και οι τελικές προβλέψεις για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν στη διοργάνωση.

Στον όμιλο της Εθνικής συμμετέχουν η Ιταλία, η οικοδέσποινα Κύπρος, η Γεωργία, η Βοσνία και η Ισπανία, που θα είναι και οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει κατά σειρά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

