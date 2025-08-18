Σωκράτης Μάλαμας & Ιουλία Καραπατάκη: Συνεχίζονται οι live εμφανίσεις τους

Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη και την μπάντα του έρχονται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο σε νέα μέρη και φεστιβάλ! To συναυλιακό τους καλοκαίρι συνεχίζεται μετά με τις μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου και του Ιουλίου, οι οποίες έδειξαν τον δρόμο και τον τρόπο για τις υπόλοιπες του καλοκαιριού.

Ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα, ο Γιάννης Μάλαμας στα κρουστά και το τραγούδι.

Μουσικοί:

Γιάννης Παπατριανταφύλλου – Κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης – Λαούτο, Μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου – Ηλεκτρική Κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης – Βιολί, Τρομπέτα, Φωνή

Νίκος Μαγνήσαλης – Τύμπανα

Γιάννης Μάλαμας – Κρουστά, Φωνή

Στέλιος Φραγκούς – Πλήκτρα

Ηχοληψία: Τίτος Καργιωτάκης – Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Φωτισμοί: Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Σκηνής: Δημήτρης Κατέβας

Παραγωγή/Management: Novel Vox

Προπώληση: more.com

Δείτε όλο το πρόγραμμα:

04/8 – Δημοτικό Πάρκο Πλατάνια – Πύλος, Μεσσηνία

06/8 – 1ο Γυμν. Μεσολογγίου-Παλαμαϊκή Σχολή – Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία

12/8 – Προαύλιο Δημ. Σχολείου Εμμ. Παππά Σερρών – Σέρρες

14/8 – Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών – Μουδανιά, Θεσσαλονίκη

18/8 – Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας – Σοφικό, Κόρινθος

01/9 – ΕΛΜΕΠΑ (πρώην Τ.Ε.Ι.) – Ηράκλειο

03/9 – Πρώην Στρατόπεδο Μαρκοπούλου – Χανιά

10/9 – Κατράκειο Θέατρο – Νίκαια, Αττική

11/9 – Κατράκειο Θέατρο – Νίκαια, Αττική