10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025

Για δέκατη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων επιστρέφει με μια επετειακή διοργάνωση που τιμά την μακρόχρονη και πολυεπίπεδη πορεία του θεσμού και αναδεικνύει την μοναδικότητα της μουσικής στο Αιγαιοπελαγίτικο τοπίο. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, μαέστρου και πιανίστα Κορνήλιου Μιχαηλίδη, το Φεστιβάλ συνεχίζει να ενώνει πολιτισμούς, εποχές κι αισθητικές, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην ελληνική μουσική δημιουργία, διατρέχοντας τον χρόνο.

Η φετινή διοργάνωση, με θεματική «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου», εστιάζει στη διαχρονικότητα του ελληνικού μουσικού πολιτισμού μέσα από συναυλίες, δρώμενα και συνεργασίες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Από την αρχαιοελληνική μουσική, παιγμένη σε πιστά αντίγραφα αρχαίων οργάνων, έως τις μνήμες του ελληνικού τραγουδιού του 20ού αιώνα· από την βιωματική επαφή με την βυζαντινή ψαλτική έως τη σύγχρονη λόγια δημιουργία, την μουσική των παραδόσεων και τις νέες γενιές σολίστ, το Φεστιβάλ απλώνει ένα πολύχρωμο ηχητικό τοπίο, όπου το παρελθόν και το παρόν συνδιαλέγονται με έμπνευση και σεβασμό. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από τις 20 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Αποκορύφωμα της διοργάνωσης αποτελεί η εμβληματική συναυλία στη νήσο Κέρο σε ζωντανή αναμετάδοση, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια Μιχαήλ Μαρμαρινού, η οποία επιχειρεί να ανασυστήσει υπό την μορφή μουσικού δρώμενου την ιστορική διαδρομή του ελληνικού ήχου από την αρχαιότητα έως σήμερα, μετατρέποντας έναν αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας σημασίας σε ζωντανό μουσικό μνημείο.

Παράλληλα, συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής για τα παιδιά του νησιού, με την στήριξη του Qualco Foundation και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με την ενίσχυση του Virginia Wellington Cabot Foundation και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Με είσοδο ελεύθερη*, το Φεστιβάλ διατηρεί ακέραιο τον κοινωνικό και παιδαγωγικό του χαρακτήρα, καλλιεργώντας σχέσεις ουσίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες, την τοπική κοινωνία και το διεθνές κοινό.



*Αντί εισιτηρίου θα υπάρχει ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κουφονησίων, προς ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών του νησιού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ



ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Ώρα: 20:00

100 Χρόνια Ελληνικού Τραγουδιού

Τραγούδια που σφράγισαν τον ελληνικό 20ο αιώνα

Η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ ανοίγει με μια συγκινητική μουσική βραδιά που χαρτογραφεί έναν ολόκληρο αιώνα ελληνικού τραγουδιού: από τις μικρασιατικές ρίζες των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, έως τις λυρικές αναζητήσεις του σύγχρονου έντεχνου. Εμβληματικές προσωπικότητες που γεφύρωσαν την λόγια και την λαϊκή παράδοση τιμώνται μέσα από τραγούδια που συνόδευσαν τις μεγαλύτερες στιγμές τριών γενεών, υπό τις αισθαντικές ερμηνείες της Σοφίας Αβραμίδου και την έμπειρη συνοδεία του Μίλτου Λογιάδη στο πιάνο, προσκαλώντας το κοινό σε μια ζωντανή αναδρομή όπου οι μνήμες του παρελθόντος συναντούν δημιουργικά το σήμερα.

Τραγούδι: Σοφία Αβραμίδου | Πιάνο: Μίλτος Λογιάδης

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Ώρα: 20:00

Ήχος Ελληνικός

Μουσική ιστορία 800 ετών σε νέα ακρόαση με παραδοσιακά όργανα

Με αφετηρία το βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την δυτική μουσική, και τα ανώνυμα δημοτικά τραγούδια που δεν έπαψαν ποτέ να εμπνέουν Έλληνες δημιουργούς, το POLIS Ensemble παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο έργο μερικών από τους σπουδαιότερους συνθέτες ελληνικής

καταγωγής από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τις μέρες μας, χωρίς να διστάσει να το προσαρμόσει στις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις των οργάνων που χρησιμοποιούν τα μέλη του σεξτέτου.

POLIS ENSEMBLE:

κανονάκι: Στέφανος Δορμπαράκης | κοντραμπάσο: Παύλος Σπυρόπουλος | πολίτικο λαούτο: Αλέξανδρος Καψοκαβάδης | κρουστά: Μανούσος Κλαπάκης | λύρα: Γιώργος Κοντογιάννης | νέυ, καβάλ, φλογέρα: Νίκος Παραουλάκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Ώρα: 20:00

Αντίλαλος του Αύριο

Συναυλία νέων σολίστ

Μια συναυλία αφιερωμένη στη νέα γενιά Ελλήνων σολίστ. Τρεις νεαροί μουσικοί κάτω των 18 ετών και ήδη διακεκριμένοι σε διεθνείς διαγωνισμούς και μεγάλες μουσικές σκηνές, θα ερμηνεύσουν έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τους ανερχόμενους πρωταγωνιστές της ελληνικής μουσικής, σε μια βραδιά γεμάτη έμπνευση, δεξιοτεχνία και φρέσκια καλλιτεχνική ματιά.

Πιάνο: Φίλιππος Κλαψινάκης & Θοδωρής Φιλιππόπουλος |

Κιθάρα: Κωνσταντίνα Ανδρίτσου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα: 20:00

Where East meets West

Συναυλία τζαζ με επιρροές από Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο

Το φεστιβάλ υποδέχεται μια ιδιαίτερη τζαζ σύμπραξη με το πολυβραβευμένο Harper Trio, που απαρτίζεται από την Maria-Christina Harper, την Josephine Davies και τον Evan Jenkins. Στην συναυλία αυτή η τζαζ αντλεί έμπνευση από τις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό ηχητικό ταξίδι με προσλαμβάνουσες από Ανατολή και Δύση.

HARPER TRIO:

Ηλεκτροακουστική άρπα: Maria-Christina Harper | σαξόφωνο: Josephine Davies | ντραμς: Evan Jenkins.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα: 23:00

Ρόδον Ἀμάραντον

Βυζαντινοί ύμνοι για το Γενέσιον της Θεοτόκου

Στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, η εντυπωσιακή χορωδία musicAeterna Byzantina, που ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Κουρεντζή, θα παρουσιάσει μια κατανυκτική συναυλία βυζαντινής ψαλτικής παράδοσης, υπό την διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή και σολίστ την παγκοσμίου φήμης Λιβανέζα ερμηνεύτρια βυζαντινής μουσικής Ριμπάλ Ουέχμπε.

Αφιερωμένο στο Γενέσιον της Θεοτόκου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ύμνους και ψαλμούς που θα αντηχήσουν στον ιστορικό ναό για πρώτη φορά, δημιουργώντας μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα πνευματικής ανάτασης.

Χορωδία: musicAeterna Byzantina | Χοράρχης: Αντώνιος Κουτρουπής | Σολίστ: Ριμπάλ Ουέχμπε.

ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα: 17:30

Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου

Ο ελληνικός ήχος ως πορεία μνήμης, μύθου και πολιτισμού

Η πιο εμβληματική συναυλία της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στη νήσο Κέρο, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο ενός δρώμενου που διατρέχει πέντε χιλιετίες ελληνικού ήχου, με την υπογραφή του Μιχαήλ Μαρμαρινού, σε ζωντανή αναμετάδοση.

Το πρόγραμμα ξεκινά με αρχαιοελληνική μουσική, ερμηνευμένη σε αντίγραφα αρχαίων οργάνων και συνεχίζει μέσα στους αιώνες: βυζαντινό μέλος, μεσαιωνική μουσική, Αναγέννηση, παραδοσιακό ρεπερτόριο, φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή με συνθέσεις των Ιάννη Ξενάκη και Γιώργου Κουμεντάκη.

Μέσα από έργα-σταθμούς, η συναυλία αναδεικνύει τη διαχρονική εξέλιξη του ελληνικού ήχου στο ιστορικό και πολιτισμικό του πλαίσιο. Παράλληλα, μεταμορφώνει έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της Ελλάδας, τη νήσο Κέρο, κοιτίδα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού, σε τόπο ζωντανής μουσικής μνήμης, όπου μουσική και ιστορία συνομιλούν και γεννούν νέες μνήμες.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων: χορωδία musicAeterna Byzantina με σολίστ την Ribale Wehbe, Δημήτρης Τηλιακός, Όλια Λαζαρίδου, Δημήτρης Δεσύλλας, Νίκος Ξανθούλης, Σωκράτης Σινόπουλος, Callum Armstrong, Maria-Christina Harper, Oros Ensemble.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για περιορισμένο αριθμό θεατών, κατόπιν προσκλήσεων, και θα προβληθεί διεθνώς σε ζωντανή αναμετάδοση, επιδιώκοντας την ευρεία απήχηση του εγχειρήματος.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αρχαιολόγου Lord Colin Renfrew, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη της Κέρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα: 20:30

Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου

Ο ελληνικός ήχος ως πορεία μνήμης, μύθου και πολιτισμού

Επαναληπτική συναυλία της Κέρου στο Κουφονήσι, ενός δρώμενου που διατρέχει πέντε χιλιετίες ελληνικού ήχου, με την υπογραφή του Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Το πρόγραμμα ξεκινά με αρχαιοελληνική μουσική, ερμηνευμένη σε αντίγραφα αρχαίων οργάνων και συνεχίζει μέσα στους αιώνες: βυζαντινό μέλος, μεσαιωνική μουσική, Αναγέννηση, παραδοσιακό ρεπερτόριο, φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή με συνθέσεις των Ιάννη Ξενάκη και Γιώργου Κουμεντάκη.

Μέσα από εμβληματικά έργα, η συναυλία αναδεικνύει τη διαχρονική εξέλιξη του ελληνικού ήχου στο ιστορικό και πολιτισμικό του πλαίσιο. Παράλληλα, μεταμορφώνει έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της Ελλάδας, τις Μικρές Κυκλάδες, κοιτίδα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού, σε τόπο ζωντανής μουσικής μνήμης, όπου μουσική και ιστορία συνομιλούν και γεννούν νέες μνήμες.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων: χορωδία musicAeterna Byzantina με σολίστ την Ribale Wehbe, Δημήτρης Τηλιακός, Όλια Λαζαρίδου, Δημήτρης Δεσύλλας, Νίκος Ξανθούλης, Σωκράτης Σινόπουλος, Callum Armstrong, MariaChristina Harper, Oros Ensemble.

To 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025 «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.